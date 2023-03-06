12 модов для Hogwarts Legacy, которые меняют игру к лучшему

Hogwarts Legacy высоко оценена критиками и обычными геймерами, но это не умаляет того факта, что игра страдает от ряда проблем — больших и маленьких. Часть из них чинят сами разработчики, но сообщество фанатов активно занимается созданием модов. Портал PC Gamer собрал список из 12 модификаций для Hogwarts Legacy, которые делают игру комфортнее.

Фото: Steam Steam

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Если вам нравится как можно чаще летать на метле, не пользуясь опцией быстрого перемещения, мод FreeFly сделает процесс еще лучше. Он убирает бессмысленно большой магический барьер вокруг деревни Хогсмид, что полностью открывает небо над локацией. Правда, при включенной мини-карте модификация может иногда сбоить.

Полезный мод, если вам нравится возиться в Выручай-комнате. Vivarium Upgrado расширяет возможности вивария, снимая ограничение на максимальное количество тварей — так вы сможете завести собственный магический зоопарк. Модификация также включает в себя возможность разводить не-магических животных, но эта механика не всегда работает как нужно. Vivarium Upgrado разбит на компоненты, поэтому вы можете установить только то, что хотите.

Название этого мода говорит само за себя: он автоматически пропускает мини-игры на взлом замков с помощью заклинания Алохомора. Auto Skip работает на всех дверях, сундуках и квестовых замках.

Talent Reset Potion добавляет в лавку Пиппина зелье, которое позволяет перераспределить таланты. Если верить датамайнерам, нечто подобное и так должно было появиться в игре, но разработчики в последний момент вырезали зелье из релизной версии Hogwarts Legacy. Перераспределение талантов нельзя назвать невероятно полезной функцией, однако оно пригодится, если вы хотите поэкспериментировать с прокачкой навыков.

Hogwarts Legacy не может похвастать подробной настройкой интерфейса: по умолчанию игра позволяет лишь включать и выключать отдельные его элементы. UI Element Toggler облегчает этот процесс при помощи горячих клавиш, чтобы вам не приходилось каждый раз открывать настройки.

Crystal Clear Minimap исправляет один досадный баг — а именно, низкое разрешение мини-карты. Поставьте этот мод, если вам надоело смотреть на зазубренные линии и размазанные силуэты.

Геральт может убирать свои мечи в ножны, Артур Морган — пистолеты в кобуру. Но Hogwarts Legacy почему-то не разрешает главному герою убирать волшебную палочку даже в мирных ситуациях. Мод Unequip Wand исправляет это упущение при помощи специальной горячей клавиши. Кроме того, вы можете назначить еще одну кнопку для того, чтобы снимать и надевать капюшон мантии.

Стандартное схема управления метлой в Hogwarts Legacy ощущается, мягко говоря, немного странной: на геймпаде левый стик отвечает за направление, тогда как правый — за высоту. Мод Better Broom Control переносит обе функции на левый стик, что все еще не идеально, но тем не менее. Если вы играете на клавиатуре и мыши, то попробуйте мод Mouse Controls for Broom.

Еще одна модификация, которая говорит сама за себя: Game Pauser позволяет ставить игру на паузу во время диалогов и катсцен. Мелочь, но приятно.

Рано или поздно практически каждому игроку надоедает слушать одни и те же реплики Леди у камина, которая приветствует главного героя на точках быстрого перемещения. Floo Lady Silencer делает ее гораздо менее разговорчивой — и менее раздражающей.

Ascendio — набор неофициальных патчей, которые призваны повысить производительность Hogwarts Legacy и снизить просадки fps. Мод помогает не всем, однако многие игроки отмечают, что он действительно сглаживает технические недоработки игры. При установке внимательно читайте инструкцию: Ascendio —более комплексная модификация, чем многие другие. И не рассчитывайте, что он моментально починит Hogwarts Legacy.