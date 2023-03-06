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30 минут назад

Авторы GTA Online рассказали о десятилетнем опыте работы над игрой и будущем контенте

Игромания.ру

В этом году Grand Theft Auto Online исполняется 10 лет, и в честь этого события издание Games Radar поговорило с дизайнерами Крисом Беллом и Скоттом Бутчардом о долгой жизни проекта и планах на его будущее.

Авторы GTA Online рассказали о будущем контенте
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики и представить не могли, что GTA Online ждёт многолетняя популярность. В самом начале команда в основном ориентировалась на многопользовательский опыт в игре, но затем стала уделять должное внимание и одиночному прохождению. Такое направление остаётся актуальным и по сей день — разработчики по-прежнему хотят, чтобы обновления GTA Online были бесплатными и доступными для каждого игрока.

Авторы проекта продолжают поддерживать тесную связь с сообществом. По словам Белла и Бутчарда, фанатские отзывы и идеи часто становятся отправной точкой для создания нового контента и дополнительных функций. Это «прекрасное партнёрство» позволило вынести видение разработчиков за жёсткие рамки и найти идеальный баланс между собственными планами и вкладом сообщества.

Белл и Бутчард подчеркнули, что у Rockstar есть ещё много идей для развития GTA Online, которые будут удивлять и радовать фанатов до конца этого года. У команды уже есть планы на Хэллоуин — по словам Бутчарда, это что-то «забавное», что каждый раз вызывает у него смех.

Кроме того, разработчики продолжат изучать идеи наподобие события с зелёными и фиолетовыми пришельцами, которое позволило поменять привычный стиль игры и раздать уникальные награды.

Игры,Крис Белл,
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