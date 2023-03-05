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1 час назад

Rockstar почтила память сыгравшего в GTA: Vice City актера Тома Сайзмора

Газета.Ruиещё 1

Студия Rockstar Games, отвечающая за разработку популярной серии видеоигр Grand Theft Auto (GTA), прокомментировала недавнюю смерть актера Тома Сайзмора, с которым ранее сотрудничала компания.

Rockstar почтила память сыгравшего в GTA: Vice City актера Тома Сайзмора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В конце 90-х Сайзмор принял участие в разработке GTA: Vice City. Голливудская звезда подарила голос и внешность главному антагонисту игры Сантино «Сонни» Форелли, дону семьи Форелли из мафии города Либерти-Сити.

«Легкая, крутая и феноменальная работа Тома Сайзмора с персонажами вдохновляла всех нас здесь в Rockstar Games задолго до его звездного выступления в роли Сонни Форелли в Grand Theft Auto: Vice City. Покойся с миром, Том», – гласит новая запись в официальном Twitter-аккаунте студии Rockstar Games.

О смерти Сайзмора стало известно 4 марта 2023 года. Из-за аневризмы 18 февраля 2023 года актер впал в кому и умер, не приходя в сознание, в возрасте 61 года.

Наибольшую известность Том Сайзмор получил благодаря ролям в фильмах «Спасти рядового Райана», «Схватка», «Прирожденные убийцы», «Настоящая любовь», «Падение черного ястреба» и не только. За 35-летнюю карьеру Сайзмор успел сняться в 285 картинах. В 2000 году актер был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ» за картину «Защита свидетелей».

Игры,Том Сайзмор,
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