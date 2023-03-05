Rockstar почтила память сыгравшего в GTA: Vice City актера Тома Сайзмора

Студия Rockstar Games, отвечающая за разработку популярной серии видеоигр Grand Theft Auto (GTA), прокомментировала недавнюю смерть актера Тома Сайзмора, с которым ранее сотрудничала компания.

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В конце 90-х Сайзмор принял участие в разработке GTA: Vice City. Голливудская звезда подарила голос и внешность главному антагонисту игры Сантино «Сонни» Форелли, дону семьи Форелли из мафии города Либерти-Сити.

«Легкая, крутая и феноменальная работа Тома Сайзмора с персонажами вдохновляла всех нас здесь в Rockstar Games задолго до его звездного выступления в роли Сонни Форелли в Grand Theft Auto: Vice City. Покойся с миром, Том», – гласит новая запись в официальном Twitter-аккаунте студии Rockstar Games.

О смерти Сайзмора стало известно 4 марта 2023 года. Из-за аневризмы 18 февраля 2023 года актер впал в кому и умер, не приходя в сознание, в возрасте 61 года.