Компания Razer представила мышки Orochi V2 в стиле Pokemon

Производитель геймерских аксессуаров Razer представил новую серию компьютерных мышек Orochi V2, оформленных в стиле персонажей популярной серии игр и аниме Pokemon. Об этом сообщает издание NotebookCheck.

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В серию вошли несколько новых дизайнов. Например, можно найти модели, оформленные под таких покемонов, как Джиглипафф, Генгар, Псайдак, Чаризард, Сильвеон, Иви и не только. Больше всего внимания в линейке Orochi V2 удостоился покемон Пикачу – под него компания Razer стилизовала аж семь разных мышек.

Мышки Orochi V2 имеют лазерный сенсор с разрешение 18 тыс. DPI, шесть программируемых кнопок, датчик беспроводной связи Bluetooth Low Energy, а также работающий на частоте 2,4 ГГц радиомодуль. Модель питается от батарейки типа АА, которой хватает на 950 часов работы при подключении по Bluetooth. Без батарейки модель весит 60 граммов.