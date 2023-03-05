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14 минут назад

Компания Razer представила мышки Orochi V2 в стиле Pokemon

Газета.Ru

Производитель геймерских аксессуаров Razer представил новую серию компьютерных мышек Orochi V2, оформленных в стиле персонажей популярной серии игр и аниме Pokemon. Об этом сообщает издание NotebookCheck.

Компания Razer представила мышки Orochi V2 в стиле Pokemon
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В серию вошли несколько новых дизайнов. Например, можно найти модели, оформленные под таких покемонов, как Джиглипафф, Генгар, Псайдак, Чаризард, Сильвеон, Иви и не только. Больше всего внимания в линейке Orochi V2 удостоился покемон Пикачу – под него компания Razer стилизовала аж семь разных мышек.

Мышки Orochi V2 имеют лазерный сенсор с разрешение 18 тыс. DPI, шесть программируемых кнопок, датчик беспроводной связи Bluetooth Low Energy, а также работающий на частоте 2,4 ГГц радиомодуль. Модель питается от батарейки типа АА, которой хватает на 950 часов работы при подключении по Bluetooth. Без батарейки модель весит 60 граммов.

Orochi V2 можно приобрести на официальном сайте Razer или на eBay. Производитель просит за новинку $100 (примерно 7,5 тыс. руб. по курсу на 5 марта 2023 года).

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