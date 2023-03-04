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49 минут назад

Представлены реалистичные фигурки роботов-близняшек из Atomic Heart

Чемпионат.com

Компания GreenLeaf Studio представила фигурки знаменитых близняшек и холодильника Элеоноры из Atomic Heart. Модели можно приобрести по одиночке, парой или полным набором.

Представлены реалистичные фигурки роботов-близняшек из Atomic Heart
Фото: СкриншотСкриншот

Роботы-девушки выполнены в масштабе 1:6. Рост каждой составляет 39,4 см, ширина — 16 см, длина — 19,2 см. Холодильник Элеонора при этом оснащена голосовым модулем на выбор: на английском или китайском языке.

Фигурки с балеринами поступят в продажу в четвёртом квартале 2023 года по цене в $ 219 (около 16,5 тыс. рублей). Пара роботов обойдётся в $ 379 (около 29 тыс. рублей), а на полный комплект с холодильником придётся потратить $ 509 (около 38,5 тыс. рублей). Приобрести модельки можно на сайте Fanaticanimestore через систему Paypal.

GreenLeaf Studio
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