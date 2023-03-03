В The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition улучшают не только графику

На днях Obsidian Entertainment анонсировала обновлённую версию ролевой игры The Outer Worlds. А теперь разработчики решили объяснить, почему всего через три года после релиза оригинальной игры выпускают Spacer’s Choice Edition.

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The Outer Worlds вышла в 2019 году, фактически между поколениями консолей: в 2020 году появились в продаже Xbox Series и PlayStation 5. И новые технические возможности вызвали у разработчиков желание освежить то, как выглядит игра и как она ощущается.

Наиболее заметными, конечно же, будут визуальные улучшения: в игре появляется поддержка разрешения 4K и частоты 60 кадров в секунду, а также объёмное освещение, улучшенные спецэффекты и физика частиц, повышенная плотность ресурсов среды и продвинутое визуальное повествование.