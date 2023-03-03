В The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition улучшают не только графику
На днях Obsidian Entertainment анонсировала обновлённую версию ролевой игры The Outer Worlds. А теперь разработчики решили объяснить, почему всего через три года после релиза оригинальной игры выпускают Spacer’s Choice Edition.
The Outer Worlds вышла в 2019 году, фактически между поколениями консолей: в 2020 году появились в продаже Xbox Series и PlayStation 5. И новые технические возможности вызвали у разработчиков желание освежить то, как выглядит игра и как она ощущается.
Наиболее заметными, конечно же, будут визуальные улучшения: в игре появляется поддержка разрешения 4K и частоты 60 кадров в секунду, а также объёмное освещение, улучшенные спецэффекты и физика частиц, повышенная плотность ресурсов среды и продвинутое визуальное повествование.
Но разработчики также постарались сделать игровой процесс более плавным, искусственный интеллект более умным, а открытый мир — более глубоким. В игру добавили вариации погодных условий, переработали модели персонажей и анимацию и подняли максимальный уровень до 99. Наконец, в издание «Просто космос» добавили дополнения Murder on Eridanos и Peril on Gorgon.Игроки, у которых уже куплена оригинальная игра и оба дополнения, смогут получить скидку на покупку версии The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition.