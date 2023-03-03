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16 минут назад

Друзья или враги: состоялся релиз сюжетной стратегии King Of The Castle

Игромания.ру

Издательство Team17 и студия Tributary Games объявили о релизе необычной онлайновой стратегии King Of The Castle. Игра уже доступна в Steam и получает положительные отзывы: её рекомендует 93% покупателей.

Состоялся релиз сюжетной стратегии King Of The Castle
Фото: Игромания.руИгромания.ру

King Of The Castle — полностью асимметричная стратегия. Лишь один игрок может стать королём, пытающимся привести своё королевство к процветанию. Но его друзья (до 24 человек) могут присоединиться в качестве дворян-советчиков из разных провинций через браузер, мобильное устройство или компьютер. И их голоса будут влиять на принятие решений и стратегии развития.

Однако самое интересное может происходить в Twitch, где к трансляции «монарха» может присоединиться до 3000 советников. И далеко не все из них будут ратовать за процветание, а достаточное число врагов быстро приведёт правление к краху.

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