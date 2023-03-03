Состоялся релиз сюжетной стратегии King Of The Castle

Издательство Team17 и студия Tributary Games объявили о релизе необычной онлайновой стратегии King Of The Castle. Игра уже доступна в Steam и получает положительные отзывы: её рекомендует 93% покупателей.

King Of The Castle — полностью асимметричная стратегия. Лишь один игрок может стать королём, пытающимся привести своё королевство к процветанию. Но его друзья (до 24 человек) могут присоединиться в качестве дворян-советчиков из разных провинций через браузер, мобильное устройство или компьютер. И их голоса будут влиять на принятие решений и стратегии развития.