Riot Games анонсировала открытое тестирование режима Premier в Valorant

Riot Games анонсировала новый режим в Valorant под названием Premier. Разработчики шутера отметили, что бета-версия режима выйдет вместе с шестым эпизодом третьего акта, то есть примерно в мае.
В новом режиме игроки смогут собираться в команды из пяти человек и соперничать с другими коллективами на определённых картах каждую неделю. В конце сезона составы сыграют в плей-офф, по итогам которого определятся лучшие команды в разных рейтингах.
Riot Games хочет видеть режим Premier, как новый способ пройти квалификацию на VCT Challengers. Поэтому открытые квалификации в будущем исчезнут, а квоты в лигах будут разыгрываться в рамках Premier.
Также отметим, что 14 марта разработчики Valorant прекратят поддержку шутера на Windows 7, 8 и 8.1. Использование новых версий Windows позволит успешнее бороться с читерами и усилит защиту игры.