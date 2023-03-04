Украина хочет отменить российскую видеоигру Atomic Heart

— Там еще и до релиза была реакция. Они делают упор на глорификацию якобы Советского Союза. Они делают упор на то, что в игре как-то неправильно выставлены какие-то моменты по отношению, допустим, к определенной группе людей. Но на самом деле ничего подобного там нет. Пока что мы видим, что площадки не реагируют никак. Разработчики сами свою игру, так же, как и издатели, с продаж снимать, естественно, не будут, им это невыгодно. Но это невыгодно на самом деле и платформам тоже, потому что они тоже получают отчисления с продаж. Насколько претензии, которые предъявляются, релевантны для того, чтобы продукт с площадок убирать? По-моему, это совершенно не имеет под собой какую-либо почву.