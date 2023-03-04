Украина хочет отменить российскую видеоигру Atomic Heart

Власти Украины попросили руководителей компаний Sony, Microsoft и Valve Corporation снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart производства российской студии Mundfish. В качестве причины указывается, что она романтизирует коммунизм.
Atomic Heart — компьютерная игра в жанре «шутера» от первого лица с ролевыми элементами. Действие происходит в альтернативном Советском Союзе, где страна смогла наладить массовое производство роботов, которые обслуживают население.
Вероятность, что игру снимут с продажи, есть, но она не слишком высокая, считает директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов:
— Такая вероятность, безусловно, есть. Но то, что мы сейчас наблюдаем, это обычно то, что происходит с играми, как недавно, например, с Hogwarts Legacy, вокруг которой тоже было немало скандалов. Это только подогревает интерес к игре по большому счету, потому что с Atomic Heart можно наблюдать историю, когда выходит огромное количество заголовков, постоянно генерируются новости, и у публики все больше и больше игра вызывает интерес — а что же там такого, что столько людей обеспокоены вообще в принципе существованием этой игры.
— Игра в общем-то вышла достаточное количество времени назад. Почему Киев отреагировал только сейчас, на ваш взгляд?
— Там еще и до релиза была реакция. Они делают упор на глорификацию якобы Советского Союза. Они делают упор на то, что в игре как-то неправильно выставлены какие-то моменты по отношению, допустим, к определенной группе людей. Но на самом деле ничего подобного там нет. Пока что мы видим, что площадки не реагируют никак. Разработчики сами свою игру, так же, как и издатели, с продаж снимать, естественно, не будут, им это невыгодно. Но это невыгодно на самом деле и платформам тоже, потому что они тоже получают отчисления с продаж. Насколько претензии, которые предъявляются, релевантны для того, чтобы продукт с площадок убирать? По-моему, это совершенно не имеет под собой какую-либо почву.
Игра Atomic Heart вышла 21 февраля на PC, Playstation и Xbox. На старте продаж она выбилась в мировые лидеры цифровой площадки Steam. Там она стоит 60 долларов. В России игру издает VK Play, там игру можно купить за 2,5 тысячи рублей.
Как сообщали профильные игровые издания, Atomic Heart стала крупнейшим запуском на Xbox в 2023 году и обошла Hogwarts Legacy. За первую неделю в новинку на консоли от Microsoft сыграли более 120 тысяч человек.