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1 час назад

HellRaisers завершила свой путь на The Lima Major 2023 по Dota&nbsp;2

Игромания.ру

На The Lima Major 2023 по Dota 2 остался единственный представитель Восточной Европы — Team Spirit. Накануне турнир покинула HellRaisers, которая уступила Talon Esports со счётом 0:2. Теперь «драконам» предстоит сразиться с Talon. Матч пройдёт сегодня, 3 марта, в 21:00 МСК.

HellRaisers завершила свой путь на The Lima Major 2023 по Dota&nbsp;2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Также вчера состоялись два поединка верхней сетки. Сначала Gaimin Gladiators одолела Entity, затем Shopify Rebellion уступила Team Liquid. Оба матча завершились со счётом 2:0. Победители встреч сыграют в финале верхней сетки. Проигравшие продолжат участие в нижней сетке.

The Lima Major 2023 проходит в Перу с 22 февраля по 5 марта. В Лиме оставшиеся восемь команд разыграют призовой фонд размером в $500 тыс и 1900 рейтинговых очков. За официальную русскоязычную трансляцию турнира отвечает студия FISSURE.

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