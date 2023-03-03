На The Lima Major 2023 по Dota 2 остался единственный представитель Восточной Европы — Team Spirit. Накануне турнир покинула HellRaisers, которая уступила Talon Esports со счётом 0:2. Теперь «драконам» предстоит сразиться с Talon. Матч пройдёт сегодня, 3 марта, в 21:00 МСК.

Также вчера состоялись два поединка верхней сетки. Сначала Gaimin Gladiators одолела Entity, затем Shopify Rebellion уступила Team Liquid. Оба матча завершились со счётом 2:0. Победители встреч сыграют в финале верхней сетки. Проигравшие продолжат участие в нижней сетке.