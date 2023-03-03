Авторы Against the Storm улучшили карту мира и переделали указы

Студия Eremite Games объявила о выходе обновления Modifiers Update к градостроительному симулятору Against the Storm. Этот патч призван улучшить игровой процесс, и главной его частью стали восемь новых модификаторов для карты мира.

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О том, какие эффекты стоило бы добавить на карту мира, разработчики спросили игроков и получили в ответ сотни предложений. Из них выбрали восемь самых перспективных, но часть остальных предложений вполне может попасть в игру, к примеру, в виде перков.

Помимо этого, улучшают карту новые функции интерфейса. Игроки могут получать сведения о количестве доступных торговых маршрутов и оповещения при включенном автоматическом сборе. Доступен и ряд мелких улучшений управления и интерфейса.

Создатели Against the Storm также пересмотрели баланс указов, удалив схожие или слишком невыгодные. Ряд редко выбираемых указов усилили, а самые тривиальные немного ослабили. К пересмотру указов разработчики планируют возвращаться регулярно.