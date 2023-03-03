Минцифры Украины потребовало запретить продажи Atomic Heart

Заявление он сопроводил соответствующими официальными обращениями, которые затрагивают компании вроде Sony, Valve, Microsoft и так далее. Шутер студии Mundfish Фёдоров назвал «цифровой пропагандой», которая при этом романтизирует коммунизм и поддерживает текущий «режим» в России.

При этом Atomic Heart недавно получила обновление, где авторы убрали различные ошибки и удалили эпизод из «Ну, погоди!», вызвавший споры в сети. А ещё не так давно пираты «потроллили» желающих скачать шутер.