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14 минут назад

Минцифры Украины потребовало запретить продажи Atomic Heart

Игромания.ру

Министр Минцифры Украины Михаил Фёдоров потребовал крупных игровых издателей запретить продажи Atomic Heart по всему миру.

Минцифры Украины потребовало запретить продажи Atomic Heart
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Заявление он сопроводил соответствующими официальными обращениями, которые затрагивают компании вроде Sony, Valve, Microsoft и так далее. Шутер студии Mundfish Фёдоров назвал «цифровой пропагандой», которая при этом романтизирует коммунизм и поддерживает текущий «режим» в России.

Ранее, кстати, замглавы Минцифры Украины Александр Борняков потребовал запретить продажи новинки в самой стране.

При этом Atomic Heart недавно получила обновление, где авторы убрали различные ошибки и удалили эпизод из «Ну, погоди!», вызвавший споры в сети. А ещё не так давно пираты «потроллили» желающих скачать шутер.

Игры,Михаил Федоров,Microsoft,
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