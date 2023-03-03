Хакерша EMPRESS показала свою внешность, воссозданную в Nioh 2

Хакерша EMPRESS раскрыла ещё немного информации о себе. Сделала она это в честь своего дня рождения.
Стало известно, что взломщице исполнилось 22 года. В интервью изданию Wired в 2021 году она соврала насчёт своего возраста — для конспирации. Также девушка заявила, что работает в одиночку. Были попытки обучить ремеслу взлома и других людей, но они не увенчались успехом.
Раньше EMPRESS подрабатывала, но теперь комфортный уровень для её жизни обеспечивают донатеры.
Самая интересная деталь ответов на вопросы заключается в том, что хакерша показала якобы свою внешность, реализованную в Nioh 2. В реальной жизни шрама под глазом у девушки нет, но цвет зрачков действительно разный.
В конце EMPRESS поблагодарила тех, кто её поддерживает, а также намекнула, что живёт в России. Последним успешным взломом хакерши является Hogwarts Legacy.