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1 час назад

Треть пользователей Steam уже пересела на Windows 11

Чемпионат.comиещё 1

32,06% пользователей Steam решили «пересесть» на Windows 11. А 62,33% игроков всё ещё пользуются Windows 10. В феврале этот показатель упал на 1,13%, если сравнивать с первым месяцем этого года. Об этом стало известно из свежего отчёта платформы Valve.

Треть пользователей Steam уже пересела на Windows 11
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Самой популярной видеокартой среди пользователей Steam остаётся GTX 1650. Ей пользуются почти 6% игроков. Второй по популярности видеоускоритель — GTX 1060 — он установлен в ПК у 4,61% пользователей площадки Valve. А третья карта по востребованности — RTX 3060 Laptop GPU.

Также отмечается, что в феврале популярность видеокарт линейки RTX 3000 заметно выросла среди геймеров в Steam. Показатель RTX 3060 вырос на 0,67%, доля RTX 3060 Ti увеличилась на 0,23%, а RTX 3070 — на 0,24%.

Что касается дорогой и новой RTX 4090, то её доля составила 0,3%, RTX 4080 — 0,19%, а RTX 4070 Ti — 0,17%.

Недавно Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 11, добавляющее полезные функции в новейшую операционную систему. Главные изменения компания показала в отдельном ролике.

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