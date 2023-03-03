Мизулина опровергла информацию о блокировке Dota 2

"В декабре на платформе Telegram появился фейковый канал, распространяющий от моего имени недостоверные новости. Однако Telegram не отвечает на многочисленные обращения Лиги безопасного интернета в службу поддержки. Вчера я обратилась в Роскомнадзор с просьбой потребовать от Telegram наладить обратную связь с пользователями платформы, а также принять меры в отношении фейкового канала", - рассказала она.