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6 минут назад

Мизулина опровергла информацию о блокировке Dota 2 в России

ТАСС

Информация о запрете компьютерной игры Dota 2, которая распространилась в сети, не соответствует действительности. Об этом в пятницу сообщила ТАСС глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Мизулина опровергла информацию о блокировке Dota 2
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Информация о запрете игры Dota 2, распространенная от моего имени в фейковом Telegram-канале, не соответствует действительности", - сказала она.

Кроме того, по словам Мизулиной, от ее имени в Telegram также распространили фейки о запрете аниме, игр Counter-strike, Brawl stars, Standoff 2, неформального молодежного движения "Рёдан", песен исполнителя Шамана, рэпера Shadowraze. Мизулина уже обратилась в Роскомнадзор с просьбой принять меры относительно бездействия Telegram в отношении каналов с недостоверной информацией.

"В декабре на платформе Telegram появился фейковый канал, распространяющий от моего имени недостоверные новости. Однако Telegram не отвечает на многочисленные обращения Лиги безопасного интернета в службу поддержки. Вчера я обратилась в Роскомнадзор с просьбой потребовать от Telegram наладить обратную связь с пользователями платформы, а также принять меры в отношении фейкового канала", - рассказала она.

По словам Мизулиной, в том случае, если платформа не предпримет меры в отношении фейкового канала, это будет очередным доказательством того, "что владельцы различных платформ выстраивают политику работы исходя из своих личных предпочтений".

"Когда речь идет о цензуре на площадке, то в силу вступает уже закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" со всеми вытекающими последствиями", - добавила она.

Игры,Екатерина Мизулина,Роскомнадзор,
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