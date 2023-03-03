Мизулина опровергла информацию о блокировке Dota 2

Информация о запрете компьютерной игры Dota 2, которая распространилась в сети, не соответствует действительности. Об этом в пятницу сообщила ТАСС глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"Информация о запрете игры Dota 2, распространенная от моего имени в фейковом Telegram-канале, не соответствует действительности", - сказала она.
Кроме того, по словам Мизулиной, от ее имени в Telegram также распространили фейки о запрете аниме, игр Counter-strike, Brawl stars, Standoff 2, неформального молодежного движения "Рёдан", песен исполнителя Шамана, рэпера Shadowraze. Мизулина уже обратилась в Роскомнадзор с просьбой принять меры относительно бездействия Telegram в отношении каналов с недостоверной информацией.
"В декабре на платформе Telegram появился фейковый канал, распространяющий от моего имени недостоверные новости. Однако Telegram не отвечает на многочисленные обращения Лиги безопасного интернета в службу поддержки. Вчера я обратилась в Роскомнадзор с просьбой потребовать от Telegram наладить обратную связь с пользователями платформы, а также принять меры в отношении фейкового канала", - рассказала она.
По словам Мизулиной, в том случае, если платформа не предпримет меры в отношении фейкового канала, это будет очередным доказательством того, "что владельцы различных платформ выстраивают политику работы исходя из своих личных предпочтений".
"Когда речь идет о цензуре на площадке, то в силу вступает уже закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" со всеми вытекающими последствиями", - добавила она.