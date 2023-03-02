Рукотворное приключение Papetura выходит на консолях 9 марта

Польский разработчик-одиночка Томаш Остафин, известный как Petums, и издательство Feardemic объявили дату консольного релиза Papetura. Созданное вручную приключение появится на Xbox и PlayStation уже через неделю, 9 марта. Напомним, что на Nintendo Switch игра вышла в конце 2022 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На создание приключенческой головоломки Papetura ушло 6 лет и 5000 листов бумаги. Всё, что мы видим на экране, вырезано, склеено и отснято, и лишь затем вставлено в игру. А мастерское использование света и тени оживляет бумажные плоскости, создавая фантастический мир.