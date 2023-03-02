Mundfish провела опрос сообщества о способе получения игры

Mundfish провела опрос сообщества о способе получения игрыВ России и СНГ отказались продавать Atomic Heart, сделав игру эксклюзивом VK Play. Подобное отношение к сообществу вызвало определённое недовольство. Mundfish решила провести опрос сообщества в VK. Разработчикам Atomic Heart стало интересно, где респонденты получили игру (и получили ли вообще).

Фото: Inc-News Inc-News

Было предложено множество вариантов, включая покупку в VK Play, Steam, приобретение версии для консоли PlayStation / Xbox и игру через Game Pass на ПК или консоли.

После опроса почти 49 тысяч человек получилось, что в VK Play игру Atomic Heart приобрели 28.16% опрошенных, в Steam лишь 5.38% (для этого приходится менять регион / использовать чужой аккаунт), а консольные издания приобрели 3.75%. Через Game Pass в Atomic Heart играли 17.37%, а на других площадках скачивают 6.47%.

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Опросник анонимный, а потому достаточно проблематично идентифицировать страницы респондентов. На странице Atomic Heart в VK Play есть более 7 тысяч отзывов.