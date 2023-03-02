В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

Mundfish провела опрос сообщества о способе получения игры

Inc-News

Mundfish провела опрос сообщества о способе получения игрыВ России и СНГ отказались продавать Atomic Heart, сделав игру эксклюзивом VK Play. Подобное отношение к сообществу вызвало определённое недовольство. Mundfish решила провести опрос сообщества в VK. Разработчикам Atomic Heart стало интересно, где респонденты получили игру (и получили ли вообще).

Mundfish провела опрос сообщества о способе получения игры
Фото: Inc-NewsInc-News

Было предложено множество вариантов, включая покупку в VK Play, Steam, приобретение версии для консоли PlayStation / Xbox и игру через Game Pass на ПК или консоли.

После опроса почти 49 тысяч человек получилось, что в VK Play игру Atomic Heart приобрели 28.16% опрошенных, в Steam лишь 5.38% (для этого приходится менять регион / использовать чужой аккаунт), а консольные издания приобрели 3.75%. Через Game Pass в Atomic Heart играли 17.37%, а на других площадках скачивают 6.47%.

скриншот

Опросник анонимный, а потому достаточно проблематично идентифицировать страницы респондентов. На странице Atomic Heart в VK Play есть более 7 тысяч отзывов.

У некоторых авторов отзывов скрыт профиль. Иногда они открыты: порой на аккаунте лишь одна игра Atomic Heart, а также встречаются персоны, у которых на аккаунте в коллекции есть несколько бесплатных игр.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий