Оригинальную Dead Space теперь можно пройти от первого лица

Энтузиаст под ником ReverseEngineeringGamer выпустил модификацию First person mod для оригинальной Dead Space 2008 года. Теперь культовый хоррор можно пройти от первого лица от начала до конца без каких-либо багов и других технических проблем.
Видео доступно на YouTube-канале Reverse Engineering Gamer. Права на видео принадлежат Electronic Arts.
Как рассказал автор, в работе над модом ему помогала знаменитая программа Cheat Engine, а первая рабочая версия режима от первого лица была готова уже через пять дней после начала работы. Впоследствии автор решил доработать проект до мелочей, на что у него ушло почти полгода. ReverseEngineeringGamer отмечает, что модификация протестирована на разных ПК, поэтому серьёзных проблем с ней возникнуть не должно.
Загрузить модификацию First person mod для Dead Space можно на сайте Nexus Mods. Пока неясно, планирует ли автор интегрировать мод в недавний ремейк хоррора.