В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
42 минуты назад

Как выглядит близняшка-балерина из Atomic Heart в реальной жизни

Чемпионат.com

Потомственная артистка с шикарными ногами.

Кто такая Анита Пудикова. Балерина, сыгравшая близняшек в Atomic Heart
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Если вы не увлекаетесь балетом, то вряд ли когда-то слышали об Аните Пудиковой. Но после релиза Atomic Heart российская балерина обрела популярность — как минимум среди геймеров. Оказалось, что Анита имеет к разработке шутера непосредственное отношение.

Видео дня

Обычная практика, когда игровыми персонажами становятся реальные люди. Но с Аниты не просто срисовали внешность. Благодаря технологии захвата движений (motion capture) балерина точно передала свои движения близняшкам. Авторы игры конкретно поднапряглись и позвали артистов Большого театра. И это принесло свои плоды — движения персонажей получились плавными и максимально реалистичными.

Видео доступно на YouTube-канале BabyZone. Права на видео принадлежат Mundfish.

Впрочем, если об артистах того же кино часто пишут в СМИ, а зритель знает о каждом из них немало деталей, то о балеринах такого сказать точно нельзя. Вот и об Аните неизвестно практически ничего, кроме небольших фактов.

В частности, известно, что Анита — потомственная балерина. Её мать — Инна Гинкевич — также танцевала в Большом театре. Анита же работает на большой сцене с 2015 года. В одном из своих немногочисленных интервью девушка честно призналась, что не всегда хотела стать балериной.

Соцсети

В детстве я хотела заниматься синхронным плаванием, обожала животных, даже мечтала стать ветеринаром. Но с юных лет я была за кулисами театров, в результате пошла по стопам своей матери. Конечно, когда твоя мать — знаменитая балерина, это имеет свои последствия: люди часто думают о тебе, основываясь на своих стереотипах. Они сразу говорят: «А у тебя есть мама...» Но я научилась не обращать на это внимания. Какими бы ни были ваши родители, это не значит, что вы будете такими же.

У Аниты спросили в социальных сетях, а как проходили съёмки. Были ли датчики, как в «Аватаре» и других голливудских фильмах, либо всё было отрисовано по записям видео. Анита ответила, что работа была кропотливая и долгая.

По сохранившимся видео в социальных сетях можно увидеть, как работали балерины. Они заучивали конкретные движения, которые потом повторяли на камеры. Именно поэтому балерины в игре получились такими реалистичными.

Как и большинство балерин, Анита — высокая девушка с длинными и изящными ногами. Геймеры заметили это в первую очередь: «Красивые ноги», «Соотношение ног к туловищу впечатляет», — пишут они.

На одном из немногочисленных интервью Аниты пятилетней давности в YouTube появилось немало свежих комментариев от фанатов Atomic Heart.

Видео доступно на YouTube-канале Voci dell'Opera. Права на видео принадлежат Эммануил Роуз.

Впрочем, не все геймеры настроены позитивно к Аните.

«Сейчас большинство персонажей в кино, видеоиграх и мультфильмах создаются при помощи мокапа. Девушка на фоне популярности персонажей решила попиариться», — написал один из пользователей в YouTube.

Но подобный негатив — редкость. Позитивных комментариев всё равно куда больше:

  • «Она такая подтянутая! Я рада за неё, она ежедневно пашет, чтобы поддерживать такую фигуру!»
  • «Люди, которые зарабатывают на жизнь танцами, круто сложены. На ноги балерин можно смотреть вечно. Такая мускулистая».
  • «Надеюсь, она получит за свою работу приличные деньги, учитывая, что её персонаж — единственная причина, по которой 80% людей купили Atomic Heart».
  • «Я думаю, что теперь это будет тенденцией — добавлять в игры уникальных сексуальных персонажей. Это же лучшая реклама из всех».

Мы пробовали связаться с артисткой, но вызвать её на интервью оказалось непросто — девушка закрыла все свои аккаунты в соцсетях, не добавляет в друзья и не отвечает на личные сообщения.

Atomic Heart вышла 21 февраля на ПК и консолях. Разработчики ещё не делились стартовыми результатами, но, судя по доступной информации, у шутера всё хорошо.

Игры,Инна Гинкевич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий