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1 час назад

Wo Long: Fallen Dynasty перед релизом подорожала в Steam в ряде регионов

Игромания.ру

Ролевой экшен Wo Long: Fallen Dynasty, новая игра авторов Nioh из Team Ninja, выходит уже завтра на PC, PlayStation и Xbox. И перед релизом ценник на игру в Steam вырос в ряде регионов.

Wo Long: Fallen Dynasty перед релизом подорожала в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Согласно информации в SteamDB, Wo Long: Fallen Dynasty внезапно подорожала в Южной Африке, Украине, Казахстане, Колумбии и других странах. В некоторых регионах цена выросла более чем на 60%.

Отметим, что игра начала дорожать ещё в середине прошлого месяца — в Бразилии, Турции и Аргентине. В России Wo Long: Fallen Dynasty официально не продаётся.

Игромания.ру

Игроки в свою очередь не оценили данный жест со стороны издателя. Некоторые пользователи Reddit высказали недовольство поднятием цен и решили не покупать игру на старте. К счастью многих, в день релиза Wo Long: Fallen Dynasty будет доступна в Game Pass.

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