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1 час назад

В хитовую Hi-Fi Rush сыграло 2 млн человек

Чемпионат.com

Авторы хита Hi-Fi Rush из студии Tango Gameworks сообщили, что с момента релиза в игру сыграло 2 млн человек. Напомним, что релиз состоялся 25 января сразу же после анонса.

В хитовую Hi-Fi Rush сыграли 2 млн человек
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Разработчики поблагодарили игроков за бешеную поддержку и отметили, что достичь подобных результатов без них бы точно не вышло.

А ещё вчера Hi-Fi Rush получила свежий апдейт. Он добавил в игру фоторежим, в котором можно детально настраивать позу главного героя, а также накладывать различные эффекты, рамки, менять цвет одежды и многое другое. Помимо этого, патч также улучшил производительность и исправил ряд ошибок.

Hi-Fu Rush — ритм-экшен, который полюбился геймерам за счёт бодрого геймплея и визуальной составляющей. Проект доступен на ПК, Xbox One и Xbox Series. Также тайтл попал в Game Pass.

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