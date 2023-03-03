Топ-5 бесплатных игр на выходные: что стоит скачать и почему

Представляем свежую подборку бесплатных игр! На этот раз в список вошли градостроительная стратегия, эксцентричная пошаговая тактика и несколько хардкорных инди-аркад.

Фото: Steam Steam

Видео дня

В Epic Games Store бесплатно раздают Rise of Industry: градостроительную стратегию, посвященную промышленной революции начала XX века. Будучи начинающим предпринимателем, игроку предстоит выстроить производственные цепочки, наладить логистику, экспорт товаров и поставки ресурсов. Rise of Industry можно добавить в библиотеку до 9 марта.

Steam

SKIIIIIIIIIIIIIIID — гоночная аркада, которая совмещает безудержный дрифт и садизм Super Meat Boy. Чтобы пройти каждый уровень, игроку нужно проезжать трассы в непрерывном заносе, уклоняясь от циркулярных пил и собирая канистры с топливом. Если вы любите платформеры и гонки, то хорошие новости: эта игра вобрала в себя лучшее от обоих миров. Для того, чтобы забрать SKIIIIIIIIIIIIIIID, вам понадобится завести аккаунт на Indiegala.

Steam

Создатели Lobotomy Corporation и Library of Ruina из студии ProjectMoon выпустили свой следующий проект — тактическую RPG Limbus Company. Двенадцати грешникам предстоит спуститься в руины разрушенной корпорации, чтобы найти таинственные золотые ветви. Limbus Company сохранила характерный визуальный стиль серии, но привнесла новые тактические механики и огромный объем новой информации о вселенной ProjectMoon. Предупреждаем: знакомство с предыдущими играми скорее обязательно, чем не.

Steam

Towards the Unknown — roguelite-тактика, который предлагает игроку выжить в таинственном разломе между мирами. Каждая комната представлена в виде клеточного поля, по которому разбросаны ценные предметы и противники: нужно лишь составить правильный маршрут и не загнать себя в тупик. А для того, чтобы пользоваться магическими способностями и артефактами, нужно грамотно располагать предметы в инвентаре.

Steam

Наконец, Bone Dust — гибрид shoot-em-up и арена-шутера, явно вдохновленный культовой Devil Daggers. Только здесь вместо скелетных монстров нужно уничтожать бесконечные орды демонических клоунов. Bone Dust не так требовательна к навыку игрока, как недавний проект авторов Devil Daggers — HYPER DEMON. Поэтому если вам интересен жанр, но вы не уверены в скорости своей реакции, Bone Dust может стать неплохой отправной точкой для знакомства.