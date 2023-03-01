Intel догнала AMD на рынке видеокарт

Согласно статистике аналитической фирмы Jon Peddie Research, Intel сравнялась с AMD на рынке дискретных видеокарт. Если верить цифрам, к концу 2022 года рыночная доля Intel составила 9% благодаря выпуску семейства Arc.

По мнению специалистов, это настоящее достижение для нового игрока на застоявшемся рынке. Релиз чипов Intel для настольных компьютеров так долго откладывался, что профильные аналитики заподозрили отмену многомиллиардного проекта. На выходе Arc все еще не готовы составить конкуренцию премиальным GPU, однако они смогли найти аудиторию в бюджетном сегменте.