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43 минуты назад

Intel догнала AMD на рынке видеокарт

Мария Иванова

Согласно статистике аналитической фирмы Jon Peddie Research, Intel сравнялась с AMD на рынке дискретных видеокарт. Если верить цифрам, к концу 2022 года рыночная доля Intel составила 9% благодаря выпуску семейства Arc.

Intel догнала AMD на рынке видеокарт
Фото: WikipediaWikipedia

По мнению специалистов, это настоящее достижение для нового игрока на застоявшемся рынке. Релиз чипов Intel для настольных компьютеров так долго откладывался, что профильные аналитики заподозрили отмену многомиллиардного проекта. На выходе Arc все еще не готовы составить конкуренцию премиальным GPU, однако они смогли найти аудиторию в бюджетном сегменте.

Игры,Intel,
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