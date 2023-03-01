Читы для Sons of the Forest: как включить неуязвимость, найти все предметы и другое

Sons of the Forest поддерживает консольные команды. При помощи читов можно включить неуязвимость, получить каждый предмет в игре, поменять время суток или погоду, бегать со скоростью супергероя и создать себе личную армию Кельвинов. Портал PC Gamer рассказал, как пользоваться читами в Sons of the Forest.
Фото: SteamSteam
Как включить чит-коды в Sons of the Forest
После загрузки файлов запустите Sons of the Forest через Thunderstore. На запуск игры может потребоваться долгое время, но это нормальное явление: после первого запуска процесс пойдет гораздо быстрее. Когда Sons of the Forest включится, начните новую игру или загрузите старое сохранение. По прибытии на остров нажмите на F1, чтобы открыть консоль: в левом верхнем углу экрана должна появиться командная строка.
Ниже перечислены проверенные консольные команды, а также те, что были найдены создателем мода. Не все из них протестированы, поэтому если вы переживаете за сохранность игры, советуем создать резервную копию сохранений. Они находятся в папке C:\User\[имя пользователя]\AppData\LocalLow\Endnight\SonsOfTheForest\Saves.
Читы для игрока
- godmode on — включает режим бога.
- godmode off — отключает режим бога.
- buffstats — восполняет голод, жажду и выносливость.
- regenhealth — восполняет здоровье.
- addallitems — дает игроку все предметы.
- removeallitems — убирает все предметы из инвентаря.
- additem [название предмета] — добавляет конкретный предмет в инвентарь.
- spawnworldobject x — добавляет в мир указанный объект.
- instantbookbuild on — включает мгновенное строительство объектов из справочника.
- instantbookbuild off — отключает мгновенное строительство.
- showhud off — отключает интерфейс.
- showhud on — включает интерфейс.
- superjump on — включает супер-прыжок.
- superjump off — отключает супер-прыжок.
- speedyrun on — включает быстрый бег.
- speedyrun off — отключает быстрый бег.
- cavelight on — включает освещение вокруг игрока.
- cavelight off — отключает освещение вокруг игрока.
- createlight — добавляет в мир источник света.
- settimeofday [1-24] — меняет время суток на выбранный час.
- settimeofday morning — меняет время суток на раннее утро.
- settimeofday night — меняет время суток на ночь.
- locktimeofday morning — замораживает время суток на утре.
- forcerain heavy — меняет погоду на дождь.
- forcerain sunny — меняет погоду на солнечную.
- season summer — меняет время года на лето.
- season autumn — меняет время года на осень.
- season winter — меняет время года на зиму.
- season spring — меняет время года на весну.
- save — сохраняет игру.
Читы для NPC и противников
- addcharacter robby1 — добавляет в игру еще одного Кельвина.
- addvirginia — добавляет в игру еще одну Вирджинию.
- aigodmode on — включает режим бога для компаньонов.
- aigodmode off — отключает режим бога для компаньонов.
- aighostplayer on — враги игнорируют вас.
- aighostplayer off — враги видят вас.
- aipause — ИИ (включая компаньонов) застывает на месте.
- aidisable — (включая компаньонов) исчезает из мира.
- killradius [число] — убивает все в указанном радиусе.
Дополнительные читы
Следующие чит-коды никем не проверялись. Некоторые из них требуют переменной после команды, другие — условия on или off. Если вы хотите провести личные эксперименты, не забудьте сделать резервную копию сохранений.