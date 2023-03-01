Читы для Sons of the Forest: как включить неуязвимость, найти все предметы и другое

Sons of the Forest поддерживает консольные команды. При помощи читов можно включить неуязвимость, получить каждый предмет в игре, поменять время суток или погоду, бегать со скоростью супергероя и создать себе личную армию Кельвинов. Портал PC Gamer рассказал, как пользоваться читами в Sons of the Forest.

Фото: Steam Steam

Как включить чит-коды в Sons of the Forest

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Для того, чтобы включить читы в Sons of the Forest, вам понадобится несколько модификаций из Thunderstore — популярного архива фанатских модов для разных игр. Загрузите Thunderstore Mod Manager и уже через него скачайте моды BepInExPack IL2CPP и DebugConsole.

После загрузки файлов запустите Sons of the Forest через Thunderstore. На запуск игры может потребоваться долгое время, но это нормальное явление: после первого запуска процесс пойдет гораздо быстрее. Когда Sons of the Forest включится, начните новую игру или загрузите старое сохранение. По прибытии на остров нажмите на F1, чтобы открыть консоль: в левом верхнем углу экрана должна появиться командная строка.

Ниже перечислены проверенные консольные команды, а также те, что были найдены создателем мода. Не все из них протестированы, поэтому если вы переживаете за сохранность игры, советуем создать резервную копию сохранений. Они находятся в папке C:\User\[имя пользователя]\AppData\LocalLow\Endnight\SonsOfTheForest\Saves.

Читы для игрока

godmode on — включает режим бога.

godmode off — отключает режим бога.

buffstats — восполняет голод, жажду и выносливость.

regenhealth — восполняет здоровье.

addallitems — дает игроку все предметы.

removeallitems — убирает все предметы из инвентаря.

additem [название предмета] — добавляет конкретный предмет в инвентарь.

spawnworldobject x — добавляет в мир указанный объект.

instantbookbuild on — включает мгновенное строительство объектов из справочника.

instantbookbuild off — отключает мгновенное строительство.

showhud off — отключает интерфейс.

showhud on — включает интерфейс.

superjump on — включает супер-прыжок.

superjump off — отключает супер-прыжок.

speedyrun on — включает быстрый бег.

speedyrun off — отключает быстрый бег.

cavelight on — включает освещение вокруг игрока.

cavelight off — отключает освещение вокруг игрока.

createlight — добавляет в мир источник света.

settimeofday [1-24] — меняет время суток на выбранный час.

settimeofday morning — меняет время суток на раннее утро.

settimeofday night — меняет время суток на ночь.

locktimeofday morning — замораживает время суток на утре.

forcerain heavy — меняет погоду на дождь.

forcerain sunny — меняет погоду на солнечную.

season summer — меняет время года на лето.

season autumn — меняет время года на осень.

season winter — меняет время года на зиму.

season spring — меняет время года на весну.

save — сохраняет игру.

Читы для NPC и противников

addcharacter robby1 — добавляет в игру еще одного Кельвина.

addvirginia — добавляет в игру еще одну Вирджинию.

aigodmode on — включает режим бога для компаньонов.

aigodmode off — отключает режим бога для компаньонов.

aighostplayer on — враги игнорируют вас.

aighostplayer off — враги видят вас.

aipause — ИИ (включая компаньонов) застывает на месте.

aidisable — (включая компаньонов) исчезает из мира.

killradius [число] — убивает все в указанном радиусе.

Дополнительные читы

Следующие чит-коды никем не проверялись. Некоторые из них требуют переменной после команды, другие — условия on или off. Если вы хотите провести личные эксперименты, не забудьте сделать резервную копию сохранений.