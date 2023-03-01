В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
44 минуты назад

Читы для Sons of the Forest: как включить неуязвимость, найти все предметы и другое

Мария Иванова

Sons of the Forest поддерживает консольные команды. При помощи читов можно включить неуязвимость, получить каждый предмет в игре, поменять время суток или погоду, бегать со скоростью супергероя и создать себе личную армию Кельвинов. Портал PC Gamer рассказал, как пользоваться читами в Sons of the Forest.

Читы для Sons of the Forest: как включить неуязвимость, найти все предметы и другое
Фото: SteamSteam

Как включить чит-коды в Sons of the Forest

Видео дня

Для того, чтобы включить читы в Sons of the Forest, вам понадобится несколько модификаций из Thunderstore — популярного архива фанатских модов для разных игр. Загрузите Thunderstore Mod Manager и уже через него скачайте моды BepInExPack IL2CPP и DebugConsole.

После загрузки файлов запустите Sons of the Forest через Thunderstore. На запуск игры может потребоваться долгое время, но это нормальное явление: после первого запуска процесс пойдет гораздо быстрее. Когда Sons of the Forest включится, начните новую игру или загрузите старое сохранение. По прибытии на остров нажмите на F1, чтобы открыть консоль: в левом верхнем углу экрана должна появиться командная строка.

Ниже перечислены проверенные консольные команды, а также те, что были найдены создателем мода. Не все из них протестированы, поэтому если вы переживаете за сохранность игры, советуем создать резервную копию сохранений. Они находятся в папке C:\User\[имя пользователя]\AppData\LocalLow\Endnight\SonsOfTheForest\Saves.

Читы для игрока

  • godmode on — включает режим бога.
  • godmode off — отключает режим бога.
  • buffstats — восполняет голод, жажду и выносливость.
  • regenhealth — восполняет здоровье.
  • addallitems — дает игроку все предметы.
  • removeallitems — убирает все предметы из инвентаря.
  • additem [название предмета] — добавляет конкретный предмет в инвентарь.
  • spawnworldobject x — добавляет в мир указанный объект.
  • instantbookbuild on — включает мгновенное строительство объектов из справочника.
  • instantbookbuild off — отключает мгновенное строительство.
  • showhud off — отключает интерфейс.
  • showhud on — включает интерфейс.
  • superjump on — включает супер-прыжок.
  • superjump off — отключает супер-прыжок.
  • speedyrun on — включает быстрый бег.
  • speedyrun off — отключает быстрый бег.
  • cavelight on — включает освещение вокруг игрока.
  • cavelight off — отключает освещение вокруг игрока.
  • createlight — добавляет в мир источник света.
  • settimeofday [1-24] — меняет время суток на выбранный час.
  • settimeofday morning — меняет время суток на раннее утро.
  • settimeofday night — меняет время суток на ночь.
  • locktimeofday morning — замораживает время суток на утре.
  • forcerain heavy — меняет погоду на дождь.
  • forcerain sunny — меняет погоду на солнечную.
  • season summer — меняет время года на лето.
  • season autumn — меняет время года на осень.
  • season winter — меняет время года на зиму.
  • season spring — меняет время года на весну.
  • save — сохраняет игру.

Читы для NPC и противников

  • addcharacter robby1 — добавляет в игру еще одного Кельвина.
  • addvirginia — добавляет в игру еще одну Вирджинию.
  • aigodmode on — включает режим бога для компаньонов.
  • aigodmode off — отключает режим бога для компаньонов.
  • aighostplayer on — враги игнорируют вас.
  • aighostplayer off — враги видят вас.
  • aipause — ИИ (включая компаньонов) застывает на месте.
  • aidisable — (включая компаньонов) исчезает из мира.
  • killradius [число] — убивает все в указанном радиусе.

Дополнительные читы

Следующие чит-коды никем не проверялись. Некоторые из них требуют переменной после команды, другие — условия on или off. Если вы хотите провести личные эксперименты, не забудьте сделать резервную копию сохранений.

  • addallbookpages
  • ammohack
  • animallimitmult
  • animalsenabled
  • addallitems
  • addallstoryitems
  • animstatesgui
  • addcharacter
  • anisoenabled
  • addmemory
  • addprefab
  • debugplayermelee
  • demomode
  • destroy
  • destroyfreeformstructure
  • destroyragdoll
  • destroywildcard
  • additem
  • additemswithtag
  • Anisominmax
  • applydefaultmaterials
  • areashadow
  • astar
  • audio2dtest
  • audiodebug
  • audiodebugstates
  • audiodescription
  • diagrenderers
  • diggingclear
  • disablecomponent
  • disablegameobjecttester
  • disablego
  • disablegowildcard
  • disablescene
  • addvirginia
  • aiangerlevel
  • aianimspeed
  • aiarmorlevel
  • aiarmortier
  • aidisable
  • aidodgetest
  • aidummy
  • aiforcestrafe
  • aighostplayer
  • aigodmode
  • aijumpdebug
  • aiknockdowndisable
  • aimemoryadjust
  • aipause
  • aipoolstats
  • airadar
  • airunworldevent
  • aishowanims
  • aishowdebug
  • aishowdebugcamera
  • aishoweventmemory
  • aishowhealth
  • aishownavgraph
  • aishowpaths
  • aishowplayerinfluences
  • aishowstats
  • aishowsurvivalstats
  • aishowthoughts
  • aistatadjust
  • aistructurelog
  • aitestsleep
  • aithought
  • audioparameter
  • audioplayevent
  • billboardenabled
  • billboardignorechanges
  • blockplayerfinaldeath
  • breakobjects
  • buffstats
  • buildermode
  • buildhack
  • cameradiss
  • camerafov
  • capsulemode
  • cavelight
  • characterlods
  • checkattachedentities
  • checkexitmenu
  • checkfrozenentities
  • clear
  • clearallsettings
  • clearaudioparameters
  • clearbushradius
  • clearmidactionflag
  • cloudenable cloudfactor
  • cloudshadowsenable
  • combatteststart
  • count
  • countgowithlayer
  • countlinkedstructures
  • counttag
  • createlight
  • aithoughtnocooldown
  • aivailstats
  • aiverboselog
  • creepyvillage
  • aivillageclosest
  • aiworldeventstats
  • aiworldstats
  • aizonestats
  • allowasync
  • disconnectplayer
  • disconnectplayers
  • dismemberradius
  • dumplobbyinfo
  • duplicateobject
  • dynamicresolutioncycletest
  • dynamicresolutionoverride
  • dynamicresolutiontarget
  • enablecheats
  • enablecollisionbasedkillbox
  • enablecomponent
  • enablego
  • enablescene
  • enablestructureghosts
  • energyhack
  • exportlinkedstructurestojson
  • exposuresetspeed
  • filteraudio
  • findobjectswithshader
  • firstlookforce
  • follow
  • followstop
  • footstepdebug
  • forcecloud
  • forcecloudprofile
  • forceplayerexpression
  • forcerain
  • forceremovetrees
  • freecamera
  • gainstrength
  • gameoverdelaytime
  • rumbletest
  • save
  • saveplayer
  • season
  • sendmessageto
  • setcurrentday
  • godmode goto
  • gotocoords
  • gotoforce
  • logshownone
  • logshowwarnings
  • logtextures
  • logvirtual
  • gototag
  • gotozone
  • mipmapstreaming
  • mipmapstreamingbudget
  • gravity
  • heallocalplayer
  • mipmapstreamingdiscard
  • setdifficultymode
  • mousexsensitivity
  • setexitedendgame
  • mouseysensitivity
  • setgamemode
  • navgraphforceupdate
  • help
  • hideworldposfor
  • grabsgeneratebuilt
  • greebledrockscollision
  • hitlocalplayer
  • igniteradius
  • importlinkedstructuresfromfile
  • inspectgo
  • instantbookbuild
  • instantrespawnhere
  • invertlook
  • invisible
  • netanimator
  • netskinnedbones
  • netspawnplayer
  • openmacrosfolder
  • outputsnappointstofile
  • physicsupdatetime
  • playcutscene
  • playdeathcutscene
  • playdeathmarker
  • playdeathmarkerindex
  • joinsteamlobby
  • playeranimparams
  • jumptimeofday
  • playerdebugcamera
  • kickplayers
  • killlocalplayer
  • killradius
  • knockdownlocalplayer
  • lightninghittreechance
  • lightninghittreemustbeinfrontplayer
  • lightninginterval
  • listactiveentities
  • listdeathmarkers
  • listitems
  • listgowithlayer
  • listitemswithtags
  • listobjects
  • loadmacros
  • loaddebugconsolemod
  • loadplayer
  • loadscene
  • loadscenesingle
  • locktimeofday
  • loddebugbillboards
  • loddebugmaterials
  • loddebugranges
  • lodforce2ddistance
  • lodforce3ddistance
  • playerinterruptkeys
  • playernetanimator
  • playervisibility
  • playgameover
  • postprocessingcomponent
  • profilersample
  • profilersnapshot
  • qualitytexture
  • radiodebug
  • refillcontainers
  • refreshentities
  • regenhealth
  • removeallitems
  • removeallstoryitems
  • removedead
  • removeitem
  • removeliving
  • removeshader
  • renderspheres
  • replaceshader
  • Reporterrors
  • reportlogsnow
  • reportwarningsnow
  • resetinputaxes
  • resetsettings
  • revivelocalplayer
  • gamepaddeadzone
  • gamepadxsensitivity
  • damagedebug
  • gamepadysensitivity
  • logging
  • damagefreeformstructure
  • gccollect
  • loghack
  • deathcount
  • getgamemode
  • logshowerrors
  • robbycarry
  • getlayerculldistance
  • logshowinfo
  • debugplayerhitlog
  • robbyincutscenes
  • setgamesetupsetting
  • setgametimespeed
  • setinventorypercent
  • setlayerculldistance setlookrotation
  • setopeningcrash
  • setplayerrace
  • setproperty
  • setsetting
  • setspeakermode
  • setstat
  • setstrengthlevel
  • settimeofday
  • setwindintensity
  • setworldobjectstaterange
  • showactivelights
  • showbutterfly info
  • showcollisionobjectnames
  • showdebugzones
  • showfps
  • showhud
  • showinworldui
  • showmeshmaterialnames
  • showmeshobjectnames
  • showmeshtrianglecounts
  • showobjectlocation
  • showprojectiletrails
  • showstimuli
  • showtriggercollision
  • showworldobjects
  • showui
  • showworldposfor
  • slapchop
  • spawnedobjectstats
  • spawnfallingtree spawnitem
  • spawnpickup
  • spawnrenderspheres
  • spawnworldobject speedyrun
  • sprinttoggle
  • superjump
  • survival
  • targetframerate
  • terrainparallax
  • terrainpixelerror
  • terrainrender
  • terrainrendersimple
  • terraintess
  • terraintessdist
  • testeventmask
  • testingsamplefps
  • timeofdayconnectiondebug
  • timeofday
  • timescale
  • togglebeamdebug
  • togglefiredebug togglefpsdisplay
  • togglego
  • togglegrabberdebug
  • togglegrabsfacedebug
  • toggleocclusionculling
  • toggleoverlay
  • toggleplayerstats
  • togglestructureresistancedebug
  • togglesuperstructurerooms visualdeb
  • ug
  • togglevsync
  • toggleworkscheduler
  • trailer3
  • treecutsimulatebolt treefallcontactinfo
  • treeocclusionbonus
  • treeradius treescutall
  • unloadscene
  • unloadunusedassets
  • unlockseason
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий