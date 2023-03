Читы для Sons of the Forest: как включить неуязвимость, найти все предметы и другое

Sons of the Forest поддерживает консольные команды. При помощи читов можно включить неуязвимость, получить каждый предмет в игре, поменять время суток или погоду, бегать со скоростью супергероя и создать себе личную армию Кельвинов. Портал PC Gamer рассказал, как пользоваться читами в Sons of the Forest.