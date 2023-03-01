Исторический шутер Isonzo получил новое бесплатное обновление

Для исторического шутера о Первой мировой войне Isonzo вышло второе бесплатное обновление — Piave. В нём итальянским солдатам необходимо сдержать натиск немецких захватчиков, которые усиленно наступают в районе реки Пьяве.
Главным объектом на обширной карте станет мост через водоём. Сразиться можно будет также в небольшом городке с колокольней, на виноградных полях, в руинах замка и на берегах реки. Для удобства можно будет соорудить деревянный мост, чтобы миновать воду и зайти врагам в тыл.
Помогут в сражении новые модели оружия. Немцы могут взять с собой Mauser M1914, а итальянцы ответят Beretta Modello 1917.
Студия также выпустила трейлер, где демонстрирует все новинки. Isonzo доступна на PC, PlayStation и Xbox. Ранее игра получила бесплатное расширение Caporetto.