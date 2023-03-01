Исторический шутер Isonzo получил новое бесплатное обновление

Главным объектом на обширной карте станет мост через водоём. Сразиться можно будет также в небольшом городке с колокольней, на виноградных полях, в руинах замка и на берегах реки. Для удобства можно будет соорудить деревянный мост, чтобы миновать воду и зайти врагам в тыл.