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7 минут назад

Исторический шутер Isonzo получил новое бесплатное обновление

Игромания.ру

Для исторического шутера о Первой мировой войне Isonzo вышло второе бесплатное обновление — Piave. В нём итальянским солдатам необходимо сдержать натиск немецких захватчиков, которые усиленно наступают в районе реки Пьяве.

Исторический шутер Isonzo получил новое бесплатное обновление
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Главным объектом на обширной карте станет мост через водоём. Сразиться можно будет также в небольшом городке с колокольней, на виноградных полях, в руинах замка и на берегах реки. Для удобства можно будет соорудить деревянный мост, чтобы миновать воду и зайти врагам в тыл.

Помогут в сражении новые модели оружия. Немцы могут взять с собой Mauser M1914, а итальянцы ответят Beretta Modello 1917.

Студия также выпустила трейлер, где демонстрирует все новинки. Isonzo доступна на PC, PlayStation и Xbox. Ранее игра получила бесплатное расширение Caporetto.

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