Раскрыты системные требования беты Diablo 4

Вчера Blizzard провела небольшой стрим, на котором рассказала про открытое бета-тестирование Diablo 4 и поделилась другими деталями. Авторы раскрыли и системные требования проекта для беты.

Для комфортной игры вам потребуется минимум 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не хуже GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470. Авторы отметили, что игру можно будет запустить и на более слабых ПК, но тогда и качеством графики придётся пожертвовать.