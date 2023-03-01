В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты системные требования беты Diablo 4

Чемпионат.com

Вчера Blizzard провела небольшой стрим, на котором рассказала про открытое бета-тестирование Diablo 4 и поделилась другими деталями. Авторы раскрыли и системные требования проекта для беты.

Раскрыты системные требования беты Diablo 4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для комфортной игры вам потребуется минимум 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не хуже GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470. Авторы отметили, что игру можно будет запустить и на более слабых ПК, но тогда и качеством графики придётся пожертвовать.

Минимальные требования:

  • Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD FX-8100;
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 280
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 45 ГБ

Рекомендуемые требования:

  • Процессор — Intel Core i5-4670K или AMD R3-1300X
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Место на диске — 45 ГБ

Открытая бета проекта для предзаказавших пройдёт с 17 по 19 марта, а для всех желающих – с 24 по 26 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

Игры,Intel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий