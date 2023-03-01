В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
43 минуты назад

Авторы Hogwarts Legacy выпустили полный саундтрек новой игры по «Гарри Поттеру»

Чемпионат.com

WB Games Avalanche опубликовала полный саундтрек Hogwarts Legacy. В ролик вошли 34 композиции из игры по «Гарри Поттеру». Музыку писали сразу три композитора: Питер Мюррей, Чак Э. Майерс и Дж. Скотт Ракози.

Авторы Hogwarts Legacy выпустили полный саундтрек игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Саундтрек Hogwarts Legacy по праву можно назвать достойным продолжением музыки из фильмов по «Гарри Поттеру» от Джона Уильямса и первых игр по волшебной вселенной от Джереми Соула, композитора серии The Elder Scrolls.

Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Помимо музыки конкретно для Hogwarts Legacy авторы записали 41 трек, в который вошли эмбиент-композиции, предназначенные для расслабления и учёбы. Послушать их можно на официальном канале игры на YouTube.

Игры,Джон Уильямс,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий