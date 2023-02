По серии STALKER делают настольную игру

Компания GSC Game World объявила о новом проекте по мотивам культовой серии S.T.A.L.K.E.R. Студия Awaken Realms, известная по серии Nemesis, ISS Vanguard и This War of Mine: The Board Game, работает над настольной игрой S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. Поддержку ей будут оказывать создатели серии шутеров.