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24 минуты назад

По серии STALKER делают настольную игру

Игромания.ру

Компания GSC Game World объявила о новом проекте по мотивам культовой серии S.T.A.L.K.E.R. Студия Awaken Realms, известная по серии Nemesis, ISS Vanguard и This War of Mine: The Board Game, работает над настольной игрой S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. Поддержку ей будут оказывать создатели серии шутеров.

По серии STALKER делают настольную игру
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Деньги на создание S.T.A.L.K.E.R. The Board Game будут собирать через краудфандинг, и страница проекта уже открыта на Gamefound. Тем вкладчикам, которые подпишутся на обновления заранее, обещают подарить бесплатно набор персонажей Monster Hunter.

Пока что можно увидеть тизер-трейлер будущей настолки и первые снимки прототипа. Кооперативная стратегия рассчитана на 1-4 игроков, каждая история будет состоять из 2-4 сценариев, каждый примерно на два часа. В них будут входить стелс-миссии, исследование, тактические перестрелки, охота за артефактами и другие занятия.

Awaken Realms также анонсировала ещё два новых настольных проекта: Nemesis: Retaliation и Dragon Eclipse. Узнать о них можно из специальной трансляции.

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