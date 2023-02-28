По серии STALKER делают настольную игру

Компания GSC Game World объявила о новом проекте по мотивам культовой серии S.T.A.L.K.E.R. Студия Awaken Realms, известная по серии Nemesis, ISS Vanguard и This War of Mine: The Board Game, работает над настольной игрой S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. Поддержку ей будут оказывать создатели серии шутеров.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Деньги на создание S.T.A.L.K.E.R. The Board Game будут собирать через краудфандинг, и страница проекта уже открыта на Gamefound. Тем вкладчикам, которые подпишутся на обновления заранее, обещают подарить бесплатно набор персонажей Monster Hunter.

Пока что можно увидеть тизер-трейлер будущей настолки и первые снимки прототипа. Кооперативная стратегия рассчитана на 1-4 игроков, каждая история будет состоять из 2-4 сценариев, каждый примерно на два часа. В них будут входить стелс-миссии, исследование, тактические перестрелки, охота за артефактами и другие занятия.