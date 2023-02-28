EA уволила через Zoom более сотни тестеров Apex Legends

Более ста тестировщиков, которые работали в офисе Electronic Arts в Батон-Руж, были внезапно уволены. Об этом им сообщили во время внеплановой встречи в Zoom. В основном они работали над королевской битвой Apex Legends, созданной Respawn Entertainment.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Тестировщики, которые работали по контракту, получили внезапный вызов в Zoom в 8 утра. Новость об увольнении стала неожиданностью и для штатных руководителей: им даже не дали времени подготовиться, и забирать личные вещи из офиса им пришлось под надзором охранников.

Источники сообщают, что был уволен весь персонал студии, который занимался тестированием. Всем предоставят 60-дневное выходное пособие, хотя у многих контракты должны были действовать намного дольше.