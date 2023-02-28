EA уволила через Zoom более сотни тестеров Apex Legends

Более ста тестировщиков, которые работали в офисе Electronic Arts в Батон-Руж, были внезапно уволены. Об этом им сообщили во время внеплановой встречи в Zoom. В основном они работали над королевской битвой Apex Legends, созданной Respawn Entertainment.
Тестировщики, которые работали по контракту, получили внезапный вызов в Zoom в 8 утра. Новость об увольнении стала неожиданностью и для штатных руководителей: им даже не дали времени подготовиться, и забирать личные вещи из офиса им пришлось под надзором охранников.
Источники сообщают, что был уволен весь персонал студии, который занимался тестированием. Всем предоставят 60-дневное выходное пособие, хотя у многих контракты должны были действовать намного дольше.
Увольнения произошли через месяц после того, как EA отменила мобильный спин-офф Apex Legends, а также мобильную игру по Battlefield. В результате была закрыта студия Industrial Toys, которую EA приобрела в 2018 году. В прошлом году компания также значительно сократила штат службы поддержки клиентов в Техасе, передав эти функции аутсорсерам из Европы и Индии.