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20 минут назад

Cyberpunk 2077 полностью оптимизировали под Steam Deck

Чемпионат.comиещё 1

CD Projekt RED объявила, что отныне Cyberpunk 2077 полностью поддерживает Steam Deck. Это значит, что игру можно пройти на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем со стабильной частотой кадров и адаптированными шрифтами под небольшой размер устройства.

Cyberpunk 2077 полностью оптимизировали под Steam Deck
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Не можете насытиться Найт-Сити? Хотели бы вы взять его с собой, куда бы вы ни пошли? Что ж, теперь вы можете это сделать, потому что Cyberpunk 2077 отныне полностью совместима со Steam Deck!

На момент публикации заметки в Сети пока нет тестов оптимизированной версии Cyberpunk 2077, однако они наверняка не заставят себя ждать.

Помимо фантастического экшена для Steam Deck также оптимизированы и другие игры CD Projekt RED: «Ведьмак 3: Дикая Охота» и «Кровная вражда: Ведьмак. Истории».

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