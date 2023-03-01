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12 минут назад

Как установить и использовать моды для Atomic Heart

Мария Иванова

Меньше чем за неделю после релиза Atomic Heart собрала вокруг себя сплоченное сообщество: пользователи активно выкладывают фанатские моды для игры. Кратко рассказываем, где их можно взять и как установить.

Как установить и использовать моды для Atomic Heart
Фото: SteamSteam

Как скачать моды на Atomic Heart

  • Перейдите на сайт Nexus Mods.
  • Если вы не зарегистрированы на платформе, заведите учетную запись — без авторизации NexusMods не позволит вам загрузить моды.
  • Нажмите на строку поиска в верхней части страницы и откройте выпадающий список справа. Кликните на опцию Games.
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  • Пропишите название Atomic Heart в поисковой строке и нажмите Enter.
  • Кликните на картинку игры, чтобы перейти на страницу, где размещены моды.
  • На следующем экране появится каталог модификаций. Если вам интересны только свежие, набирающие популярность моды, перейдите во вкладку More Trending. Если вы хотите посмотреть список всех опубликованных модов, вам нужна вкладка Popular (All Time).
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  • Откройте страницу нужного вам мода и нажмите Download (Manual).
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Как установить моды на Atomic Heart

Инструкции по установке каждой модификации можно найти на странице мода во вкладке Description. Чаще всего, процедура простая: нужно лишь распаковать архив и скопировать его содержимое в папку с игрой. Помните о том, что, в зависимости от того, на какой площадке вы купили Atomic Heart, расположение директории игры может различаться.

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