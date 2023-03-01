Как установить и использовать моды для Atomic Heart

Меньше чем за неделю после релиза Atomic Heart собрала вокруг себя сплоченное сообщество: пользователи активно выкладывают фанатские моды для игры. Кратко рассказываем, где их можно взять и как установить.

Как скачать моды на Atomic Heart

Как установить моды на Atomic Heart

Инструкции по установке каждой модификации можно найти на странице мода во вкладке Description. Чаще всего, процедура простая: нужно лишь распаковать архив и скопировать его содержимое в папку с игрой. Помните о том, что, в зависимости от того, на какой площадке вы купили Atomic Heart, расположение директории игры может различаться.