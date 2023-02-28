10 вещей, которые нужно знать перед тем, как играть в Sons of the Forest

В ранний доступ Steam вышла выживалка Sons of the Forest — продолжение нашумевшего инди-хоррора The Forest, который был одной из главных игр второй половины 2010-х. Для всех, кто впервые отправляется в экспедицию на остров каннибалов, портал GameSpot подготовил краткую шпаргалку по важным механикам.
Кельвин — один из солдат, которые были с вами в момент крушения вертолета. Он выжил, но в результате катастрофы потерял слух, поэтому общаться с ним можно только при помощи заметок в блокноте. Поначалу может показаться, что компаньон серьезно облегчит первые этапы прохождения, но это не так. Кельвин, мягко говоря, бесполезен. Он совершенно беззащитен: контуженный солдат может максимум подбирать предметы. Кроме того, он часто отвлекается на противников. Чтобы не беспокоиться о Кельвине зря, лучше оставьте его неподалеку от палатки или убежища. Пускай он строит сооружения, чтобы помочь вам выжить.
Выживание в Sons of the Forest завязано на ряде факторов, но, прежде всего, вам нужно следить за следующими нюансами.
Сохранять игру можно только при наличии палатки или спального мешка. Вы можете найти несколько палаток, поднявшись по реке в сторону гор. Не проходите мимо брезентов: если использовать на них палку, можно соорудить импровизированную палатку. Этот трюк пригодится для сохранения игры в долгих путешествиях вдали от вашей основной базы.
GPS-устройство отслеживает расположение важных точек интереса на острове. Посмотреть на карту можно нажатием клавиши M.
В Sons of the Forest можно комфортно ориентироваться по местности. Помимо разбившегося вертолета и пещер, в центре острова находится горный хребет, вокруг которого протекает множество рек. Если вы заблудились и не понимаете, где находитесь, всегда можно двигаться по течению (или против него) — реки так или иначе приведут вас к знакомым местам.
В Sons of the Forest нет традиционной механики слотов под предметы: для того, чтобы взять что-то в руки, нужно каждый раз залезать в инвентарь. Чтобы немного облегчить менеджмент ресурсов, попробуйте зажать кнопку I — персонаж приподнимет рюкзак, и вы сможете быстро кликнуть на нужный предмет мышью.
Кроме того, советуем запомнить следующие горячие клавиши.
Для того, чтобы выжить в Sons of the Forest, важно овладеть двумя ключевыми механиками: созданием предметов и строительством. Кратко поясняем, как они работают.
По мере прохождения вам предстоит исследовать темные пещеры. По умолчанию, единственный источник света — это ультрафиолетовая зажигалка, которая не очень хорошо освещает местность. Гораздо более мощный фонарь можно найти на ближайшем к месту крушения фиолетовом маркере. По прибытии на место вы услышите сигнал бедствия и заметите веревку, привязанную к камню. Перережьте ее — со скалы упадет труп, в чьем инвентаре лежат GPS-трекер и фонарик. Имейте в виду, что последний во включенном режиме потребляет батарейки.
На ранних стадиях прохождения вы можете встретить на острове девушку в купальном костюме. Необычная деталь в том, что она имеет три руки и три ноги: если вы попытаетесь подойти ближе, она убежит. Девушку зовут Вирджиния. Ни в коем случае не охотьтесь на нее и не атакуйте — если сделать все правильно, она станет вашим компаньоном. Причем, в отличие от Кельвина, Вирджиния может постоять за себя.
Рано или поздно ваш персонаж может погибнуть, но пока не стоит беспокоиться: первая смерть — не окончательная. Потеряв здоровье, вы придете в себя в лагере каннибалов, которые взяли вас в плен. Найдите нож, освободитесь от веревок, прихватите рюкзак и бегите из лагеря. Однако если вы вновь погибнете в течение двух дней, то игра откатится к последнему сохранению. Чтобы избежать этого пенальти, постарайтесь не лишний раз не рисковать после побега из плена. Через два прожитых дня счетчик обнулится, и смерть вновь отправит к каннибалам, а не к сохранению.