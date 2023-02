10 вещей, которые нужно знать перед тем, как играть в Sons of the Forest

В ранний доступ Steam вышла выживалка Sons of the Forest — продолжение нашумевшего инди-хоррора The Forest, который был одной из главных игр второй половины 2010-х. Для всех, кто впервые отправляется в экспедицию на остров каннибалов, портал GameSpot подготовил краткую шпаргалку по важным механикам.