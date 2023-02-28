10 вещей, которые нужно знать перед тем, как играть в Sons of the Forest

В ранний доступ Steam вышла выживалка Sons of the Forest — продолжение нашумевшего инди-хоррора The Forest, который был одной из главных игр второй половины 2010-х. Для всех, кто впервые отправляется в экспедицию на остров каннибалов, портал GameSpot подготовил краткую шпаргалку по важным механикам.

Фото: Steam Steam

Оставьте Кельвина на базе

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Кельвин — один из солдат, которые были с вами в момент крушения вертолета. Он выжил, но в результате катастрофы потерял слух, поэтому общаться с ним можно только при помощи заметок в блокноте. Поначалу может показаться, что компаньон серьезно облегчит первые этапы прохождения, но это не так. Кельвин, мягко говоря, бесполезен. Он совершенно беззащитен: контуженный солдат может максимум подбирать предметы. Кроме того, он часто отвлекается на противников. Чтобы не беспокоиться о Кельвине зря, лучше оставьте его неподалеку от палатки или убежища. Пускай он строит сооружения, чтобы помочь вам выжить.

Базовые потребности и погода

Выживание в Sons of the Forest завязано на ряде факторов, но, прежде всего, вам нужно следить за следующими нюансами.

Жажда. Убедитесь, что в ваших руках нет никаких предметов, после чего посмотрите на источник пресной воды (реку или пруд), чтобы попить.

Убедитесь, что в ваших руках нет никаких предметов, после чего посмотрите на источник пресной воды (реку или пруд), чтобы попить. Голод. Ягоды можно есть сырыми. Вы также можете охотиться на диких животных, вроде кроликов, белок и оленей. Постарайтесь приготовить мясо как можно скорее, чтобы оно не испортилось. Консервы — еще один источник пищи, но для них вам понадобится консервный нож.

Ягоды можно есть сырыми. Вы также можете охотиться на диких животных, вроде кроликов, белок и оленей. Постарайтесь приготовить мясо как можно скорее, чтобы оно не испортилось. Консервы — еще один источник пищи, но для них вам понадобится консервный нож. Температура и погода. Холод и влажность снижают максимальную выносливость персонажа. На первое время достаточно построить простейший костер: положите на землю хворост и используйте на нем зажигалку. Позже вы сможете скрафтить факел, совместив палку и обрывок ткани.

Отдых и сохранение игры

Сохранять игру можно только при наличии палатки или спального мешка. Вы можете найти несколько палаток, поднявшись по реке в сторону гор. Не проходите мимо брезентов: если использовать на них палку, можно соорудить импровизированную палатку. Этот трюк пригодится для сохранения игры в долгих путешествиях вдали от вашей основной базы.

GPS-навигатор и точки интереса

GPS-устройство отслеживает расположение важных точек интереса на острове. Посмотреть на карту можно нажатием клавиши M.

Место крушения вертолета. Эта зафиксированная точка поможет вам ориентироваться на острове.

Эта зафиксированная точка поможет вам ориентироваться на острове. Пещеры. На GPS уже со старта игры отмечены входы в несколько пещер.

На GPS уже со старта игры отмечены входы в несколько пещер. Сигналы бедствия и трекеры. Фиолетовые маркеры обозначают активные GPS-трекеры. Чем ближе вы к ним, тем громче звуковой сигнал.

Фиолетовые маркеры обозначают активные GPS-трекеры. Чем ближе вы к ним, тем громче звуковой сигнал. Другие точки интереса. Некоторые локации отмечаются зелеными маркерами: обычно там можно найти пещеры или прочие места, которые стоит изучить.

Путешествуйте вдоль рек

В Sons of the Forest можно комфортно ориентироваться по местности. Помимо разбившегося вертолета и пещер, в центре острова находится горный хребет, вокруг которого протекает множество рек. Если вы заблудились и не понимаете, где находитесь, всегда можно двигаться по течению (или против него) — реки так или иначе приведут вас к знакомым местам.

Менеджмент инвентаря: горячие клавиши и смена предметов

В Sons of the Forest нет традиционной механики слотов под предметы: для того, чтобы взять что-то в руки, нужно каждый раз залезать в инвентарь. Чтобы немного облегчить менеджмент ресурсов, попробуйте зажать кнопку I — персонаж приподнимет рюкзак, и вы сможете быстро кликнуть на нужный предмет мышью.

Кроме того, советуем запомнить следующие горячие клавиши.

M — открывает GPS или карту мира.

G — прячет экипированное оружие или предмет.

L — включает ультрафиолетовую зажигалку.

B — открывает справочник.

Крафтинг и строительство

Для того, чтобы выжить в Sons of the Forest, важно овладеть двумя ключевыми механиками: созданием предметов и строительством. Кратко поясняем, как они работают.

Создание предметов происходит в меню инвентаря. Кликните на предмет правой клавишей мыши и нажмите на значок шестеренки, чтобы посмотреть, в каких рецептах он встречается. Повторите процедуру с другими материалами, чтобы совместить их и создать что-то новое.

Для строительства нужно открыть справочник. Чтобы построить палатки, костры, лестницы, перекладины и другие сооружения, следуйте инструкциям на рисунках. Чтобы возвести прочие объекты, нажмите и удерживайте X — это переведет справочник в другой режим. Затем нажмите на объект, чтобы создать его контур, после чего просто добавляйте необходимые ресурсы.

Не забывайте об источниках света

По мере прохождения вам предстоит исследовать темные пещеры. По умолчанию, единственный источник света — это ультрафиолетовая зажигалка, которая не очень хорошо освещает местность. Гораздо более мощный фонарь можно найти на ближайшем к месту крушения фиолетовом маркере. По прибытии на место вы услышите сигнал бедствия и заметите веревку, привязанную к камню. Перережьте ее — со скалы упадет труп, в чьем инвентаре лежат GPS-трекер и фонарик. Имейте в виду, что последний во включенном режиме потребляет батарейки.

Не атакуйте девушку-мутанта

На ранних стадиях прохождения вы можете встретить на острове девушку в купальном костюме. Необычная деталь в том, что она имеет три руки и три ноги: если вы попытаетесь подойти ближе, она убежит. Девушку зовут Вирджиния. Ни в коем случае не охотьтесь на нее и не атакуйте — если сделать все правильно, она станет вашим компаньоном. Причем, в отличие от Кельвина, Вирджиния может постоять за себя.

Смерть — это не конец, но будьте осторожны