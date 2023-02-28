Из Resident Evil 5 на ПК удалили сервис Games for Windows Live

28 февраля Capcom неожиданно выпустила патч для ПК-версии Resident Evil 5. Из экшена полностью удалили закрытый ныне сервис Games for Windows Live, теперь за игру в кооперативе отвечают сервисы Steam.

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Кроме того, авторы добавили поддержку локального сплит-скрина, чтобы шутер можно было пройти вдвоём за одним ПК. Вдобавок разработчики исправили некоторые баги, которым больше 13 лет. В комментариях под анонсом пользователи просят выпустить аналогичные апдейты и для других старых игр Capcom, включая серию Lost Planet, а также Resident Evil: Operation Raccoon City.