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36 минут назад

Из Resident Evil 5 на ПК удалили сервис Games for Windows Live

Чемпионат.comиещё 1

28 февраля Capcom неожиданно выпустила патч для ПК-версии Resident Evil 5. Из экшена полностью удалили закрытый ныне сервис Games for Windows Live, теперь за игру в кооперативе отвечают сервисы Steam.

Из Resident Evil 5 на ПК удалили сервис Games for Windows Live
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кроме того, авторы добавили поддержку локального сплит-скрина, чтобы шутер можно было пройти вдвоём за одним ПК. Вдобавок разработчики исправили некоторые баги, которым больше 13 лет. В комментариях под анонсом пользователи просят выпустить аналогичные апдейты и для других старых игр Capcom, включая серию Lost Planet, а также Resident Evil: Operation Raccoon City.

Resident Evil 5 вышла в марте 2009 года на консолях PS3 и Xbox 360, а версия игры для ПК вышла в сентябре. Пятая номерная часть в серии стала одной из самых популярных игр издателя: за 14 лет проект купили больше 13 млн раз.

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