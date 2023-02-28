Стримерша Amouranth подалась в боксеры

Популярная стримерша Amouranth летом примет участие в боксерском поединке против испанской стримерши Mayichi. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Отмечается, что бой состоится в рамках специального мероприятия La Velada Del Ano III, которое пройдет в Мадриде уже 1 июля 2023 года. Организатором выступит популярный испанский стример Ибай Льянос Гаратеа, известный под псевдонимом Ibai, на Twitch которого подписаны более 12,6 млн человек.

Amouranth уже подтвердила свое участие, опубликовав фотографию в боксерском костюме с топом, на котором изображен флаг Соединенных Штатов Америки.