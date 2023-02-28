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16 минут назад

Стримерша Amouranth примет участие в настоящем боксерском поединке

Газета.Ru

Популярная стримерша Amouranth летом примет участие в боксерском поединке против испанской стримерши Mayichi. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.

Стримерша Amouranth подалась в боксеры
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что бой состоится в рамках специального мероприятия La Velada Del Ano III, которое пройдет в Мадриде уже 1 июля 2023 года. Организатором выступит популярный испанский стример Ибай Льянос Гаратеа, известный под псевдонимом Ibai, на Twitch которого подписаны более 12,6 млн человек.

Amouranth уже подтвердила свое участие, опубликовав фотографию в боксерском костюме с топом, на котором изображен флаг Соединенных Штатов Америки.

На Twitch-канал Кейтлин Amouranth Сарагуса подписаны более 6,2 млн пользователей платформы. Девушка получила известность благодаря своим стримам в джакузи. Она также признана самой просматриваемой стримершей Twitch в 2022 году.

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