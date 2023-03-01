Инсайдер: Sony купит издателя GTA в случае успешной сделки Microsoft

В случае успешной сделки Microsoft и Activision Blizzard компания Sony купит Take-Two Interactive, владельцев Rockstar Games — издателя GTA и других популярных игр. Об этом со ссылкой на инсайдера Rythian сообщает Metro.

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Отмечается, что подобный шаг со стороны японской компании будет описан как «ответный удар». По данным Rythian, покупка Take-Two Interactive может обойтись Sony в $20 млрд, в то время как сделка Microsoft и Activision Blizzard оценивается в $69 млрд.

Кроме Rockstar Games и Grand Theft Auto в портфолио Take-Two Interactive значатся 2K, Private Division, Ghost Story Games и Socialpoint, которые отвечают за игры серии Max Payne, Civilization, Mafia, BioShock, XCOM, Kerbal Space Program и многие другие.