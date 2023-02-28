В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
35 минут назад

Осовремененная песня «Комарово» из российской игры стала хитом

Газета.Ruиещё 1

Музыкальные композиции из российского шутера Atomic Heart попали в топ чарта «Яндекс Музыки».

Так, ремикс песни Игоря Скляра «Комарово» российского музыканта DVRST, который был создан специально для Atomic Heart, по состоянию на 28 февраля занимает второе место в чарте музыкального сервиса. Причем эта композиция также доступна в замедленной версии, которая занимает 22 позицию в «Яндекс Музыке».

В чарт также попали ремикс песни «Трава у дома» группы Земляне, «Звездное небо» и «Арлекино» Аллы Пугачевой, «Стоят девчонки» в исполнении Марии Пахоменко, «Косил Ясь конюшину» ансамбля Песняры и другие композиции, обработанные американским музыкантом GeoffPlaysGuitar.

Всего в чарты «Яндекс Музыки» попали 9 композиций из альбома Atomic Heart Vol.1, состоящего из 17 треков.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Atomic Heart обогнала Hogwarts Legacy по числу игроков на Xbox.

Игры,Видео,Мария Пахоменко,Игорь Скляр,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий