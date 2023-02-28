Музыкальные композиции из российского шутера Atomic Heart попали в топ чарта «Яндекс Музыки».

Так, ремикс песни Игоря Скляра «Комарово» российского музыканта DVRST, который был создан специально для Atomic Heart, по состоянию на 28 февраля занимает второе место в чарте музыкального сервиса. Причем эта композиция также доступна в замедленной версии, которая занимает 22 позицию в «Яндекс Музыке».

В чарт также попали ремикс песни «Трава у дома» группы Земляне, «Звездное небо» и «Арлекино» Аллы Пугачевой, «Стоят девчонки» в исполнении Марии Пахоменко, «Косил Ясь конюшину» ансамбля Песняры и другие композиции, обработанные американским музыкантом GeoffPlaysGuitar.

Всего в чарты «Яндекс Музыки» попали 9 композиций из альбома Atomic Heart Vol.1, состоящего из 17 треков.