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38 минут назад

Симулятор подводной лодки Barotrauma выйдет 13 марта

Игромания.ру

Две финские студии — Undertow Games и FakeFish — и немецкое издательство Daedalic Entertainment выпустят кооперативный симулятор подводной лодки Barotrauma из раннего доступа уже 13 марта. Авторы игры похвастались, что на «борт подводной лодки ступили» 2,5 млн игроков. После полноценного релиза в игре появятся конкурирующие фракции и новая концовка кампании.

Симулятор подводной лодки Barotrauma выйдет 13 марта
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Кроме того, сейчас доступны для исследования аванпосты, потерпевшие крушение подводные лодки и улучшенные инопланетные руины.

Напомним, действие игры проходит на одной из лун Юпитера. Планета покрыта льдом, но под его слоем таится океан, полный жизни и секретов. Игрокам предстоит взять на себя роль экипажа космической подводной лодки и изучать Европу, сражаясь с её обитателями или уклоняясь от встречи с ними, следя за системами жизнеобеспечения, занимаясь ремёслами.

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