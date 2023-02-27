Симулятор подводной лодки Barotrauma выйдет 13 марта

Две финские студии — Undertow Games и FakeFish — и немецкое издательство Daedalic Entertainment выпустят кооперативный симулятор подводной лодки Barotrauma из раннего доступа уже 13 марта. Авторы игры похвастались, что на «борт подводной лодки ступили» 2,5 млн игроков. После полноценного релиза в игре появятся конкурирующие фракции и новая концовка кампании.

Напомним, действие игры проходит на одной из лун Юпитера. Планета покрыта льдом, но под его слоем таится океан, полный жизни и секретов. Игрокам предстоит взять на себя роль экипажа космической подводной лодки и изучать Европу, сражаясь с её обитателями или уклоняясь от встречи с ними, следя за системами жизнеобеспечения, занимаясь ремёслами.