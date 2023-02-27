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34 минуты назад

Создатели Fallout хотели бы увидеть ремастер New Vegas

Игромания.руиещё 1

Тим Кейн и Леонард Боярский, работавшие над оригинальной Fallout, а теперь сотрудники Obsidian, в беседе с The Gamer сообщили, что идея ремастера Fallout New Vegas выглядит потрясающей. Хотя графика никогда не была приоритетом студии, они хотели бы увидеть версию культовой RPG для платформ нового поколения.

Создатели Fallout захотели увидеть ремастер New Vegas
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Речь о New Vegas зашла в связи с анонсом издания The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Оригинальную игру, вышедшую в 2019 году, выпустят заново с рядом улучшений графики, анимации, управления и производительности.

О ремастере New Vegas мечтают не только Кейн и Боярский, одни из создателей оригинальных частей Fallout. Слухи об этой возможности особенно оживились после того, как Microsoft купила Bethesda после покупки Obsidian. Как известно, Bethesda принадлежат права на серию Fallout, включая Fallout New Vegas.

Увы, с тех пор мы не услышали ни одного анонса, относящегося к серии Fallout, а сама Bethesda по-прежнему сосредоточена на поддержке Fallout 76. И неизвестно, изменят ли что-либо в этой ситуации желания создателей культовой серии.

Игры,Леонард Боярский,Тим Кейн,Microsoft,
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