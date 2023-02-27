Создатели Fallout захотели увидеть ремастер New Vegas

Тим Кейн и Леонард Боярский, работавшие над оригинальной Fallout, а теперь сотрудники Obsidian, в беседе с The Gamer сообщили, что идея ремастера Fallout New Vegas выглядит потрясающей. Хотя графика никогда не была приоритетом студии, они хотели бы увидеть версию культовой RPG для платформ нового поколения.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Речь о New Vegas зашла в связи с анонсом издания The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Оригинальную игру, вышедшую в 2019 году, выпустят заново с рядом улучшений графики, анимации, управления и производительности.

О ремастере New Vegas мечтают не только Кейн и Боярский, одни из создателей оригинальных частей Fallout. Слухи об этой возможности особенно оживились после того, как Microsoft купила Bethesda после покупки Obsidian. Как известно, Bethesda принадлежат права на серию Fallout, включая Fallout New Vegas.