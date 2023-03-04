Полное путешествие по миру «Метро»: все игры серии в хронологическом порядке на 2023 год

Серия Metro прошла путь от малоизвестной «постсоветской» франшизы до золотого стандарта качества для сюжетных шутеров от первого лица. Она нашла свою аудиторию не только среди русскоязычных геймеров, но и за рубежом, где Metro ценится не меньше, чем S.T.A.L.K.E.R. Кратко рассказываем о всех трех частях серии, если вы только планируете в них поиграть.

Фото: Steam Steam

Metro 2033 (2010)

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Первая часть цикла Metro вышла в 2010 году, и по тем временам релиз игры был весьма необычным событием: адаптация русскоязычной книги получила немало внимания от зарубежных критиков. Сюжет Metro 2033 не отступает от книги-первоисточника. Чтобы спасти родную станцию ВДНХ от нашествия таинственных монстров, главный герой отправляется в путешествие по столичному метро и необитаемой, радиоактивной Москве — разнообразие ситуаций и интересный сеттинг заслужили отдельную похвалу журналистов. Геймплейные механики Metro 2033 тоже предложили кое-какие любопытные решения: патроны, выступавшие в качестве валюты, менеджмент ресурсов, необходимость следить за состоянием противогаза и фонарика. Игра точно не была идеальной, но превзошла ожидания и стала классикой шутеров от первого лица.

Steam

Metro: Last Light (2013)

Metro 2033 стала большим коммерческим успехом, поэтому вскоре разработчики из студии 4A Games приступили к работе над продолжением. Metro: Last Light вышла всего три года спустя — и принесла еще больше денег. По части механик и геймдизайна игра немногим отличалась от предшественницы, что привело к чуть менее позитивным оценкам критиков, однако сеттинг и антураж метро по-прежнему впечатляли. Last Light предлагала большую свободу действий и более просторные локации, перестрелки на которых могли развиваться совершенно по-разному. Кроме того, разработчики оставили книжный первоисточник позади: сюжет продолжения разворачивался после финала книги, когда главный герой (и игрок) из благих намерений совершил огромную ошибку. Повествование сиквела ощущалось не таким сильным без литературной базы, но заложило неплохой фундамент для следующей игры.

Steam

Metro Redux (2014)

Но прежде чем говорить о заключительной части трилогии, стоит упомянуть Metro Redux — ремастеры 2033 и Last Light на движке последней. Если не считать графических улучшений, от модели освещения до анимации и партиклей, главное новшество обновленных версий заключалось преимущественно в движке. Разработчики перенесли в 2033 приятные механики из Last Light, вроде тихих убийств, кастомизации оружия и возможности протирать стекло противогаза. На данный момент, Redux — лучший способ познакомиться с первыми частями серии.

Metro Exodus (2019)

Наконец, Metro Exodus — самая большая и амбициозная игра серии, которая отправляет игрока за пределы московского метрополитена в одиссею по всей стране. От деревень на берегу Волги, чьи жители создали языческие культы, до новосибирской тайги, горячих казахстанских песков и дикого пионерского лагеря на Байкале. Metro Exodus отказалась от линейных уровней и повествования в пользу наполовину открытого мира: просторных локаций, которые можно изучать, как захочется игроку. Причем новый размах амбиций не помешал разработчикам рассказать трогательную историю, полную человечных моментов и ярких эмоций — хороших и плохих.