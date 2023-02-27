Бюджет Star Citizen превысил 550 миллионов долларов

Студия Cloud Imperium Games начала тестирование альфа-версии 3.18 космического симулятора Star Citizen. И выпустила свежие ролики с рассказом о том, что ждёт игроков в следующей версии, 3.19, которая запланирована на конец года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Главным нововведением должна стать капитальная переработка системы добычи руды. Её хотят сделать более увлекательной, в частности, позволив «ручную» добычу не только внутри особых пещер.

В игре появятся новые материалы: железо, медь, алюминий, генонид и другие. И некоторые из них можно будет отыскать только на определённых планетах. Вдобавок для различных ресурсов можно будет применять специальные бурильные насадки, облегчающие добычу определённой руды.

Во втором видео разработчики рассказывают о процессе работы, в частности, о модификациях ландшафта, о создании рек и о контроле за качеством игры.

У Star Citizen всё ещё нет никаких определённых сроков релиза, хотя её краудфандинговая кампания уже поставила очередной рекорд. На разработку игры собрано более 550 миллионов долларов. А число зарегистрированных аккаунтов превысило 4,4 миллиона. Хотя, как сообщал в октябре 2022 года творческий директор игры Крис Робертс, лишь 1,7 миллиона из них заплатили за игру.