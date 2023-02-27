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46 минут назад

Бюджет Star Citizen превысил 550 миллионов долларов

Игромания.ру

Студия Cloud Imperium Games начала тестирование альфа-версии 3.18 космического симулятора Star Citizen. И выпустила свежие ролики с рассказом о том, что ждёт игроков в следующей версии, 3.19, которая запланирована на конец года.

Бюджет Star Citizen превысил 550 миллионов долларов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Главным нововведением должна стать капитальная переработка системы добычи руды. Её хотят сделать более увлекательной, в частности, позволив «ручную» добычу не только внутри особых пещер.

В игре появятся новые материалы: железо, медь, алюминий, генонид и другие. И некоторые из них можно будет отыскать только на определённых планетах. Вдобавок для различных ресурсов можно будет применять специальные бурильные насадки, облегчающие добычу определённой руды.

Во втором видео разработчики рассказывают о процессе работы, в частности, о модификациях ландшафта, о создании рек и о контроле за качеством игры.

У Star Citizen всё ещё нет никаких определённых сроков релиза, хотя её краудфандинговая кампания уже поставила очередной рекорд. На разработку игры собрано более 550 миллионов долларов. А число зарегистрированных аккаунтов превысило 4,4 миллиона. Хотя, как сообщал в октябре 2022 года творческий директор игры Крис Робертс, лишь 1,7 миллиона из них заплатили за игру.

2022 год оказался лучшим для Star Citizen с точки зрения доходов: удалось собрать 113 миллионов долларов. Это на 31% больше, чем в 2021 году, и с 2018 года краудфандинговая кампания приносит всё больше денег создателям. Напомним, что сбор денег начался в 2012 году.

Игры,Крис Робертс,
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