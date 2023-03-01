Скрытые жемчужины Steam: пять игр, в которые стоит поиграть на этой неделе

В Steam каждый день выходят десятки новых игр, но большинство из них проходят незамеченными: поток слишком велик, чтобы кто-то мог уследить за ним и не пропустить ничего интересного. Портал PC Gamer собрал подборку интересных проектов, которые вышли на этой неделе.

Фото: Steam Steam

Видео дня

Bone Dust — бесплатный высокоскоростной шутер для тех, кому Devil Daggers и HYPER DEMON показались недостаточно психоделическими. Игроку необходимо отбиваться от бесконечных волн монстров-клоунов на тесной арене, используя колоду игральных карт в качестве оружия. Пока что Bone Dust только вышла в ранний доступ Steam. Сейчас для прохождения доступен один уровень и одна битва против босса, но в течение 1-3 месяцев разработчики обещают добавить новый контент.

Steam

Akka Arrh — это ремейк старого отмененного проекта Atari для аркадных автоматов, который в свое время показался издателю слишком сложным для массовой аудитории. Игра впервые утекла в Интернет в 2019 году, когда появился ROM-образ оригинального прототипа, после чего она попала в коллекцию Atari 50: The Anniversary Celebration. Но свежее издание Akka Arrh — лучший способ приобщиться к игре для всех, кроме самых заядлых поклонников ретро. Чтобы пройти все 50 этапов, игроку нужно лишь отбиваться от волн противников, но геймплей не так прост, как кажется.

Steam

The Pale Beyond — сюжетный симулятор выживания, где игроку предстоит спасти обреченную экспедицию на далекий Север. Чтобы экипаж корабля не погиб от голода, холода и междоусобиц, необходимо тщательно взвешивать риски, следить за запасом ресурсов и нередко принимать тяжелые решения, чтобы заслужить лояльность товарищей по несчастью. Разработчики игры проделали впечатляющее исследование реальных исторических экспедиций, поэтому The Pale Beyond не прощает ошибок. Примерно так же, как Frostpunk.

Steam

Pocky & Rocky Reshrined — ремейк милого top-down шутера про хранительницу храма и ее товарища-енота, который изначально вышел на SNES в 1992 году. Reshrined очень похожа на оригинальную игру, но студия NatsumeAtari тщательно пересобрала проект с нуля для современных платформ. Если вы искали что-нибудь аркадное, пиксельное и кооперативное для совместной игры, Pocky & Rocky Reshrined вряд ли разочарует.

Steam

Скромный инди-хоррор, который, прежде всего, привлекает отличной графикой на движке Unreal Engine 5. Главный герой File Destined — детектив, которому предстоит изучить старый заброшенный особняк, полный головоломок и необъяснимых явлений. Проект небольшой, но может утолить по играм в духе современных Resident Evil.