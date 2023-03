Скрытые жемчужины Steam: пять игр, в которые стоит поиграть на этой неделе

The Pale Beyond — сюжетный симулятор выживания, где игроку предстоит спасти обреченную экспедицию на далекий Север. Чтобы экипаж корабля не погиб от голода, холода и междоусобиц, необходимо тщательно взвешивать риски, следить за запасом ресурсов и нередко принимать тяжелые решения, чтобы заслужить лояльность товарищей по несчастью. Разработчики игры проделали впечатляющее исследование реальных исторических экспедиций, поэтому The Pale Beyond не прощает ошибок. Примерно так же, как Frostpunk.