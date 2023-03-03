Как записать экран в играх на ПК и консолях

Сейчас практически каждый геймер может попробовать себя в создании игрового контента: достаточно лишь смонтировать видео и выложить его в Интернет. Но для этого сначала нужно записать видео геймплея, и как раз на этом этапе многие спотыкаются — хотя на практике здесь нет ничего сложного. Портал «Т—Ж» рассказал, как записывать геймплея на компьютерах и игровых консолях.

Фото: Steam Steam

Что важно знать перед записью геймплея на ПК

Видео дня

Программы для записи видео имеют свойство нагружать любой компьютер, и нагрузка будет прямо зависеть от характеристик вашей системы. От объема оперативной памяти, мощности процессора, скорости HDD или SSD, настроек самой игры и выбранной программы для записи. На менее мощных компьютерах при включенной записи некоторые игры могут подтормаживать — это нормальное явление.

Например, относительно старые игры, вроде Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 или League of Legends, нормально записываются и на не самых современных видеокартах. Однако требовательные блокбастеры, такие как Cyberpunk 2077 и Call of Duty: Modern Warfare II, иногда перегружают даже топовые конфигурации. Единственный способ выяснить, сможет ли ваш компьютер без проблем записать геймплей той или иной игры — это сделать пробное видео. Помните: если во время чистовой записи вы планируете пользоваться другими приложениями, вроде Discord, не забудьте включить их для тестового видео. Это позволит вам проверить, как они повлияют на производительность.

Оптимальный размер пробного видео — 5 минут. Этого времени хватит, чтобы заметить на записи любые проблемы. Изучите клип на предмет просадок fps, качества записи и звука: если что-то прерывается, понизьте качество записи. Если же все хорошо, то, напротив, попробуйте повысить качество и запишите еще один ролик. Рано или поздно, постепенно изменяя параметры записи, вы подберете подходящие для вашего компьютера параметры.

Программы для записи геймплея на ПК

Xbox Game Bar

Xbox Game Bar входит в состав Windows 10 и 11. Это бесплатная программа, которая подойдет тем, кто не хочет разбираться в тонкостях видеозаписи: единственные важные настройки там — это качество записи и частота кадров (30 или 60). Xbox Game Bar работает практически на всех актуальных видеокартах, от встроенных до дискретных, и умеет записывать любые программы, не только игры. Кроме того, программа поддерживает запись мгновенных повторов, что позволяет не держать Game Bar включенным постоянно. Еще одна полезная функция — это выбор источника звука. Если вы решите записать летсплей, то можно отметить игру и микрофон; если вам нужен чистый геймплей — то только игру. Системные звуки тоже поддаются записи.

Плохих новостей несколько. Во-первых, приложение Xbox Game Bar доступно только на Windows 10 и 11. Если вы пользуетесь более старой версией Windows, придется выбрать другой вариант или обновить операционную систему. Во-вторых, простота настроек Xbox Game Bar скорее мешает, если вы хотите поменять какие-либо специфические параметры. Например, программа не позволяет выводить на экран другие изображения, подключать веб-камеру или даже выбирать формат видеофайла — ролики сохраняются только в MP4. Наконец, Xbox Game Bar не позволяет записывать разные источники звука на разные дорожки: если вы захотите что-то подрезать в собственных комментариях, то от этого также пострадает звук игры.

Горячие клавиши для записи: Win + G при включенной игре или Win + Alt + R.

ShadowPlay — оптимальный вариант для владельцев видеокарт NVIDIA. Приложение предлагает значительно более широкий выбор настроек, чем Xbox Game Bar, но при этом остается не слишком требовательным к пользователю. Помимо этого, ShadowPlay обеспечивает великолепное качество записи при низкой нагрузке на систему. Через программу можно записывать рабочий стол, подключать веб-камеру, а также записывать звук игры и микрофона на разные дорожки, что пригодится при монтаже ролика. Функция Highlights способна автоматически записывать самые зрелищные моменты в различных играх: от удачных серий убийств в Call of Duty до нокаутов в PUBG. Хайлайты не всегда работают корректно, но тем не менее.

ShadowPlay имеет два существенных недостатка. Первый — программа работает только на видеокартах производства NVIDIA от 600 серии и старше. Более того, для записи приложение потребует завести учетную запись, иначе оно просто не запустится. Второй недостаток — периодические ошибки на системах с несколькими дисплеями. Многие стримеры используют два-три монитора одновременно, и ShadowPlay не всегда понимает, какой именно нужно записывать.

Горячие клавиши для записи: Alt + Z при включенной игре или Alt + F9.

Аналог ShadowPlay для тех, кто предпочитает видеокарты AMD. ReLive входит в состав бесплатной утилиты AMD Software и предлагает схожий набор функций, от мгновенных повторов до разделения звуковых дорожек — но гораздо больше настроек. Например, ReLive позволяет менять прозрачность камеры, использовать хромакей и активировать микрофон в режиме рации, по нажатию клавиши. Отснятый ролик можно тут же обрезать прямо в приложении, чтобы не сохранять слишком много лишнего видео.

К сожалению, AMD ReLive обладает парой серьезных недостатков. Программа поддерживается только на видеокартах AMD и не отличается стабильностью: она регулярно зависает даже на производительных компьютерах и нередко записывает черный экран вместо футажей игры. Разработчики регулярно выпускают обновления, однако они не исправляют все ошибки приложения.

Горячие клавиши для записи: AMD ReLive нужно включать каждый раз, когда вы включаете игру. Alt + R — ReLive — кликните на флажок. Клавиши Alt + Z — Record или Ctrl + Shift + R начинают запись.

Если вы владеете мощным компьютером и не боитесь потратить много времени на освоение программы, то OBS Studio — самый гибкий инструмент для записи геймплея. Изначально приложение позиционировалось как утилита для всяческих трансляций, однако оно прекрасно справляется со съемкой видео. Через OBS Studio можно монтировать видео в реальном времени при помощи подробных настроек камеры, записи звуковых дорожек и размещения графических элементов. Если на вашем компьютере стоит две видеокарты, то инструмент даже позволяет распределить нагрузку между ними: пока одна обрабатывает рендер игры, вторая записывает видео.

В то же время, широта функционала OBS Studio создает высокий порог вхождения: на освоение всех функций программы могут уйти месяцы активных экспериментов. Стабильность тоже иногда вызывает вопросы, но не так часто, как в случае с AMD ReLive.

Горячие клавиши для записи: запустите OBS Studio — «Источник» — нажмите на плюсик — «Захват экрана» — «Ок» — «Начать запись».

Как записать геймплей на PlayStation 5

PlayStation 5, как и предыдущее поколение консолей Sony, имеет встроенную функцию записи видео. Максимальная длительность ролика — час, максимальный размер повтора — от 15 секунд до 1 часа. Система по умолчанию не позволяет записывать т.н. заблокированные эпизоды, которые, чаще всего, относятся к тем или иным спойлерам: о том, что запись определенного момента вести нельзя, предупреждает всплывающее уведомление.

Чтобы начать запись, нажмите на кнопку «Создать» слева от тачпада контроллера и выберите опцию «Начать новую запись». Сохранить повтор можно при помощи опции «Сохранить недавний игровой процесс».

Как записать геймплей на Xbox Series

На консолях Microsoft запись видео работает похожим образом, но с одним важным отличием: максимальный размер ролика значительно меньше. По умолчанию Xbox может записать примерно 10 минут видео в качестве 720р или 4 минуты в 1080р. Если говорить о повторах, то длительность варьируется от 1 до 3 минут. Увеличить максимальный размер можно при подключении внешнего накопителя USB 3.0: тогда устройство позволит заснять час геймплея. Правда, повторы так и останутся короткими.

Чтобы начать запись, нажмите на кнопку Xbox на контроллере, перейдите во вкладку «Запись и публикация» — «Начать запись». Сохранить повтор можно, зажав на контроллере кнопку «Поделиться».

Как записать геймплей на Nintendo Switch

Nintendo Switch способна сохранять только 30-секундные повторы геймплея. Для записи более объемных видео вам понадобится карта захвата — о ней мы поговорим ниже. Чтобы сохранить повтор, зажмите на секунду кнопку «Захват» (квадратная кнопка под крестовиной) на левом джойконе.

Как записать геймплей через карту захвата

Каждая платформа обладает теми или иными ограничениями на качество и размер записи. Карта захвата позволяет обойти их: это устройство передает видео и звук игрового устройства и передает их на ПК. Карты захвата подключатся к компьютеру либо через USB-порт, либо напрямую к материнской плате.

Важно понимать, что карта, прежде всего, нужна профессиональным создателям контента. Тем, кто записывает много геймплейных роликов на консолях или просто занимается стримами. Скажем, при помощи карты захвата фотоаппарат можно использовать в качестве веб-камеры, или же сохранить на жесткий диск содержимое VHS-кассеты. Однако это недешевый инструмент, требующий определенной технической подкованности. Нет никаких гарантий, что карта захвата заработает сразу же, как только вы подключите ее: могут потребоваться дополнительные настройки и загрузка драйверов с сайта производителя.

На рынке можно найти много разных карт от разных производителей, но при покупке лучше отталкиваться от технических характеристик. Желательно подыскать вариант, поддерживающий запись в качестве 1080р при частоте кадров 60 fps и выше. Один из самых популярных брендов в этом сегменте — AVerMedia.

Краткий список бесплатных программ для монтажа