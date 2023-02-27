Suicide Squad: Kill The Justice League потребует постоянного доступа к сети

Геймеры прохладно приняли кадры из Suicide Squad: Kill The Justice League, которые представили на State of Play. К обвинениям по поводу геймплея и модели игры-сервиса, можно добавить ещё одну.

Фото: Inc-news.ru Inc-news.ru

В Suicide Squad: Kill The Justice League можно играть в одиночку, но даже во время одиночной игры потребуется подключение к Интернету. Эта информация раскрыта в официальном FAQ.

Учитывая, что это игра-сервис, такое требование вряд ли станет сюрпризом. Тем не менее, многих игроков такое положение вещей не устраивает. Нечто похожее произошло с Back 4 Blood, но здесь авторы ввели автономный режим спустя некоторое время после релиза.

Suicide Squad: Kill The Justice League – кооперативный шутер для четырех игроков. Однопользовательский режим – это фактически игра с ботами, где ИИ будет управлять тремя другими членами команды и между персонажами можно переключаться.

Студия Rocksteady построила репутацию на отличных однопользовательских играх Batman: Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight, и фанатам сложно вызвать в своих сердцах энтузиазм по поводу последней работы.