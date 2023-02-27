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1 час назад

Suicide Squad: Kill The Justice League потребует постоянного доступа к сети

Inc-News

Геймеры прохладно приняли кадры из Suicide Squad: Kill The Justice League, которые представили на State of Play. К обвинениям по поводу геймплея и модели игры-сервиса, можно добавить ещё одну.

Suicide Squad: Kill The Justice League потребует постоянного доступа к сети
Фото: Inc-news.ruInc-news.ru

В Suicide Squad: Kill The Justice League можно играть в одиночку, но даже во время одиночной игры потребуется подключение к Интернету. Эта информация раскрыта в официальном FAQ.

Учитывая, что это игра-сервис, такое требование вряд ли станет сюрпризом. Тем не менее, многих игроков такое положение вещей не устраивает. Нечто похожее произошло с Back 4 Blood, но здесь авторы ввели автономный режим спустя некоторое время после релиза.

Suicide Squad: Kill The Justice League – кооперативный шутер для четырех игроков. Однопользовательский режим – это фактически игра с ботами, где ИИ будет управлять тремя другими членами команды и между персонажами можно переключаться.

Студия Rocksteady построила репутацию на отличных однопользовательских играх Batman: Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight, и фанатам сложно вызвать в своих сердцах энтузиазм по поводу последней работы.

Suicide Squad: Kill The Justice League выйдет 26 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

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