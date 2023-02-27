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52 минуты назад

Блогер показал фотографии актеров, сыгравших ключевых персонажей Atomic Heart

Газета.Ru

Блогер Дэн Аллен опубликовал ролик с актерами, сыгравшими ключевых персонажей российской игры Atomic Heart. Видео выложено на официальном YouTube-канале Аллена.

Показаны фото актеров, сыгравших ключевых персонажей Atomic Heart
Фото: Mundfish/diamondpond/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)Mundfish/diamondpond/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В ролике можно увидеть актеров, подаривших свою внешность и пластику главному герою игры майору Нечаеву, роботам-близнецам, бабе Зине, Дмитрию Сеченову и другим персонажам Atomic Heart. Они участвовали в съемках при помощи захвата движений Motion Capture, что позволило разработчикам создать более живые эмоции и движения персонажей.

Аллен пообещал, что также сделает ролик с актерами озвучки русскоязычной и англоязычной версий Atomic Heart. Всего через сутки после публикации ролик блогера собрал свыше 100 тыс. просмотров.

Релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. На территории России и стран СНГ игра распространяется через VK Play.

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