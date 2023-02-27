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1 час назад

Авторы Rainbow Six Siege сняли санкции с российского клуба Virtus.pro

Чемпионат.com

Киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил, что состав по тактическому шутеру Rainbow Six Siege снова будет выступать под оригинальным названием с сезона 2023 года.

Авторы Rainbow Six Siege сняли санкции с российского клуба Virtus.pro
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Руководитель клуба Николай Петросян отметил, что для разбана тега было приложено немало усилий.

«За прошедший год мы предприняли множество шагов, чтобы соответствовать всем требованиям и соревноваться под знаменем Virtus.pro. Мы проделали большую работу, документально подтверждая каждый сделанный шаг».

С весны 2022 года некоторые турнирные операторы запретили Virtus.pro участвовать в турнирах под этим названием из-за связи с правительством РФ — на отдельных чемпионатах команда выступает под нейтральным тегом Outsiders.

Первыми санкции сняли разработчики Dota 2: Virtus.pro вернула оригинальное название и возможность носить форму с логотипами спонсоров в сентябре.

Игры,Николай Петросян,Правительство РФ,
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