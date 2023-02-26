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7 минут назад

В Atomic Heart нашли пасхалки со "страшными" скульптурами с российских дворов

Газета.Ru

Разработчики шутера Atomic Heart спрятали в игре несколько скульптур, которые можно встретить в реальной жизни в разных городах России. Об этом сообщает Telegram-канал VGTimes.

В Atomic Heart нашли пасхалки со "страшными" скульптурами из России
Фото: Телеграм-канал «VGTimes»Телеграм-канал «VGTimes»

Например, среди уже обнаруженных пасхалок числится разрушенная скульптура с «Колобком» и лисой из Комсомольска-на-Амуре. В игре также можно увидеть скульптуры «железного пса» из Омска, чебоксарского поросенка из автомобильных покрышек, «одноухого слона», «бабки в ожидании нового корыта» и других сказочных персонажей.

Каждая из обнаруженных скульптур в свое время стала мемом, и, вероятно, разработчики решили таким образом разбавить жестокие сцены в игре.

Atomic Heart — игра в жанре шутер от российских разработчиков из студии Mundfish, которая вышла на ПК, а также консолях PlayStation 4,5 и Xbox One, Series X/S. Для жителей СНГ игра официально доступна только на ПК в сервисе VK Play.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что российскую игру Atomic Heart запустили на отечественном процессоре «Эльбрус-8С».

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