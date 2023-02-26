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1 час назад

Источник: большой показ Starfield объявят в ближайшие дни

Чемпионат.comиещё 1

Большую презентацию грядущего ролевого приключения Starfield могут анонсировать на следующей неделе. Об этом сообщил инсайдер и журналист Энди Робинсон. Его коллега Джез Корден в подкасте Xbox Two подтвердил эту информацию.

Большой показ Starfield объявят в ближайшие дни
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При этом дату старта самой презентации Джез и Энди не озвучили. По слухам, на ней, наконец, объявят точную дату релиза Starfield и раскроют массу подробностей, которые касаются игрового процесса и сюжета.

В начале февраля выживалка Sons of The Forest стала самой желанной игрой в Steam. Вчера игра вышла в раннем доступе, а место самого желанного проекта вновь заняла Starfield.

На втором месте расположилась Dark and Darker, а третью строчку занимает Party Animals. Конечно, в топе есть и Hollow Knight: Silksong.

Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda, действие которой развернётся на разных планетах. Игроки смогут исследовать их, находить что-то интересное, продвигаться по сюжету и выполнять дополнительные активности. Игроки очень ждут проект, поскольку это следующая большая игра компании.

Starfield должна выйти в этом году на ПК и Xbox Series. Есть вероятность, что проект поступит в продажу в июне.

Игры,Энди Робинсон,
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