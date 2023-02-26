Российскую игру Atomic Heart запустили на отечественном процессоре

Энтузиаст с ником ge0gr4f протестировал работу шутера Atomic Heart на компьютере с российским процессором «Эльбрус-8С». Видеоролик был опубликован в Telegram-канале специалиста в области микроэлектроники Максима Горшенина.

Фото: соцсети соцсети

Известно, что компьютер, на котором запустили игру, работает под управлением Windows 10 c использованием двоичного транслятора Lintel, а также оснащен видеокартой AMD Radeon Pro WX 3200 и 12 ГБ оперативной памяти.

На видео и опубликованных скриншотах можно разглядеть, что в основном нагрузка на процессор близка к 100%, однако это можно объяснить тем, что большая часть производительности «Эльбруса» уходила на эмуляцию архитектуры x86.

Кроме того, неизвестна точная кадровая частота во время игровой сессии — энтузиаст предоставил лишь скриншоты с используемыми настройками графики. В оконном режиме, при средне-высоких настройках и разрешении Full HD игра явно не выдавала и 30 FPS.