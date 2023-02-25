Sons of the Forest в первые сутки раннего доступа купили более 2 млн раз

В первые сутки с момента выхода в ранний доступ выживач Sons of the Forest купили более 2 млн раз. Этой приятной новостью поделились авторы проекта. Разработчики добавили, что в ближайшие несколько недель они покажут геймерам кое-что интересное.

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Спасибо всем тем, кто присоединился к нам в раннем доступе Sons of the Forest. Мы продали больше 2 млн копий за первые 24 часа. Нам не терпится показать игрокам, что мы готовим на ближайшие недели.

Судя по всему, геймеры сильно ждали проект — его пиковый онлайн на старте составил 269, 5 тыс. человек. Статистику можно посмотреть на Steam DB.