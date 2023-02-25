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Sons of the Forest в первые сутки раннего доступа купили более 2 млн раз

В первые сутки с момента выхода в ранний доступ выживач Sons of the Forest купили более 2 млн раз. Этой приятной новостью поделились авторы проекта. Разработчики добавили, что в ближайшие несколько недель они покажут геймерам кое-что интересное.

Sons of the Forest в первые сутки раннего доступа купили более 2 млн раз
© Чемпионат.com

Спасибо всем тем, кто присоединился к нам в раннем доступе Sons of the Forest. Мы продали больше 2 млн копий за первые 24 часа. Нам не терпится показать игрокам, что мы готовим на ближайшие недели.

Судя по всему, геймеры сильно ждали проект — его пиковый онлайн на старте составил 269, 5 тыс. человек. Статистику можно посмотреть на Steam DB.

Для сравнения: пиковый онлайн оригинальной The Forest за всё время составил всего 76 тыс. человек. Это тоже отличный результат, но он значительно уступает сиквелу. Sons of The Forest по онлайну смогла обогнать даже Atomic Heart — её пиковый онлайн составил 38, 4 тыс. человек.

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