Nintendo подтвердила, что пропускает E3 2023

В конце января журналисты поделились информацией, что Nintendo (как и Sony с Microsoft) не будет принимать участие в E3 2023. И теперь компания подтвердила эти сведения. Nintendo отмечает, что была и остаётся сторонником E3, но в этом году выставка не вписывается в планы компании. Причём о своих текущих планах Nintendo не сообщает.