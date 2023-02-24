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2 часа назад

Nintendo подтвердила, что пропускает E3 2023

Игромания.ру

В конце января журналисты поделились информацией, что Nintendo (как и Sony с Microsoft) не будет принимать участие в E3 2023. И теперь компания подтвердила эти сведения. Nintendo отмечает, что была и остаётся сторонником E3, но в этом году выставка не вписывается в планы компании. Причём о своих текущих планах Nintendo не сообщает.

Nintendo подтвердила, что пропускает E3 2023
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее появлялись сведения, якобы компании попросту пока что нечего показывать аудитории. При этом ближайший крупный релиз Nintendo ожидается уже 12 мая — речь о The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Игры,Microsoft,
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